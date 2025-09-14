Mein Herz in Malaysia

Malaysia weckt schmerzliche Erinnerungen in Juliane Wenzel. Ihr Mann Jürgen, mit dem sie einen Antiquitätenhandel aufgezogen hat, ist dort vor einigen Monaten mit seinem Boot verschollen.



Die Behörden und Juliane gehen davon aus, dass er nicht mehr am Leben ist. Während Sohn Oliver sich um das Geschäft in Deutschland kümmert, muss Juliane noch einmal nach Malakka, weil in ihr dortiges Büro eingebrochen wurde.



Die Polizei vor Ort benötigt dringend eine Liste der entwendeten Gegenstände. Juliane beginnt, das Chaos zu beseitigen, und entdeckt, dass Unterlagen fehlen, und zwar vor allem diverse Rechnungen. Jürgens frühere Mitarbeiterin Dalina besitzt eine Kopie der verschwundenen Papiere, die auf einer externen Festplatte gesichert ist. Besonders die Lieferscheine einer undurchsichtigen Firma, von der Jürgen auffällig wertvolle Antiquitäten bezog, erregen das Interesse der beiden Frauen. Sie beginnen, auf eigene Faust zu recherchieren.



Mithilfe des freundlichen Kunsthändlers Mohan Belani, den sie am Flughafen kennenlernte, findet Juliane heraus, dass es sich bei besagtem Unternehmen offenbar um eine Briefkastenfirma handelt. In Juliane keimt ein schrecklicher Gedanke: War Jürgen in kriminelle Geschäfte verwickelt? Zwielichte Typen, die sie seit geraumer Zeit beschatten, nähren diesen Verdacht. Zugleich erweist sich, dass Mohan offensichtlich auch nicht der ist, für den er sich ausgibt.



Wem kann Juliane noch vertrauen? Allein Dalina, mit der sie bald eine Freundschaft verbindet, scheint eine echte Verbündete - aber auch sie verschweigt wichtige Informationen. Auf Juliane warten weitere Überraschungen.