Ein Mann und eine Frau, Arm in Arm am Meer.

Meeresleuchten

Als die Fluggesellschaft die Angehörigen zur Trauerfeier in das „Grand Hotel Heiligendamm“ einlädt, nehmen auch Thomas Wintersperger und seine Frau Sonja daran teil.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2021
Datum:
Sendetermin
26.11.2025
22:25 - 23:55 Uhr

Sie nehmen Abschied von ihrer Tochter Anna. Weil er ihr nahe bleiben möchte, um seinen Schmerz zu verarbeiten, kauft Thomas kurzentschlossen einen heruntergekommenen Krämerladen in der Nähe der Unfallstelle und baut ihn zu einer Kneipe aus.

Seine Frau zeigt kein Verständnis dafür, dass Thomas bereit ist, sein gut gehendes Unternehmen und sein bisheriges Leben aufzugeben, um sich in der ostdeutschen Provinz eine neue Existenz aufzubauen. Das Paar geht zunächst getrennte Wege. Die resolute Kellnerin Wiebke führt Thomas in die lokalen Geheimnisse der zum Teil skurrilen Dorfbewohner ein.

Langsam belebt die Kneipe den verschlafenen Hafen und bringt Bewegung ins Dorf. Im Lauf der Zeit bahnen sich neue Freundschaften an, kurze Liebesaffären und alte Geschichten holen die Menschen ein. In all dem gelingt es Thomas, seine Trauer zu verarbeiten. Er wird sogar zu einem Katalysator zwischen den Menschen.

„Meeresleuchten“ erzählt die Geschichte von Thomas Wintersperger, der nach einem persönlichen Schicksalsschlag sein Leben komplett umkrempelt, um über die Trauer hinwegzukommen.

Darsteller

  • Thomas Wintersperger - Ulrich Tukur
  • Nina Baselau - Sibel Kekilli
  • Sonja Wintersperger - Ursina Lardi
  • Matti Rosner - Kostja Ullmann
  • Rena Eden - Carmen Maja Antoni
  • Wiebke - Marie Schöneburg
  • Max - Hans Peter Korff
  • Florian Wintersperger - Bernd Michael Lade

Stab

  • Regie - Wolfgang Panzer
  • Drehbuch - Wolfgang Panzer

