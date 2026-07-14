Film
Maria Mafiosi
Maria ist Polizistin im beschaulichen Landsberg am Lech. Sie ist hochschwanger von Rocco Pacelli, Koch der familiengeführten Pizzeria "Il Paradiso". Beide planen eine Zukunft in Italien. Doch um die Liebe ihres Lebens heiraten zu können, muss Maria alias Lisa Maria Potthoff nicht nur ihren Geliebten aus seinen familiären Verpflichtungen auslösen, sondern auch einen mafiosen Sumpf in der bayerischen Provinz trockenlegen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 09.08.2026
- 17:00 - 18:30 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Ton
- AD
Die Polizistin Maria Moosandl und ihr Geliebter Rocco Pacelli erwarten Nachwuchs. Leider sind die Familienverhältnisse alles andere als optimal: Marias Vater ist der Polizeichef im beschaulichen Landsberg und ihr künftiger Schwiegerpapa Silvio der bestens vernetzte Inhaber der Pizzeria "Il Paradiso" und Statthalter eines sizilianischen Mafiaclans.
Um die eigenen Familiengeschäfte voranzubringen, hat der Patrone für seinen einzigen Sohn bereits eine Hochzeit arrangiert – natürlich mit der Tochter des mächtigen Clanchefs aus Neapel. Eine kurzfristige Absage käme die Pacellis mehr als teuer zu stehen. Die stecken ohnehin gerade mitten in einem Revierkampf auf Leben und Tod mit der örtlichen Mafia-Konkurrenz in Landsberg. Dass Rocco die Leiche von Luciano Fantuzzi unsachgemäß entsorgt hat und dessen Bruder nun nach Rache sinnt, bringt weitere Komplikationen mit sich.
Maria kommt nicht nur den "Nebengeschäften" ihrer künftigen Anverwandten auf die Spur, sondern auch verdächtigen Verbindungen ihres eigenen Vaters zu den Pacellis. Um die Familienverhältnisse bis zur Geburt neu zu ordnen, nimmt die hochschwangere Maria das Heft selbst in die Hand.
Besetzung
- Maria Moosandl - Lisa Maria Potthoff
- Silvio Pacelli - Tommaso Ragno
- Rocco Pacelli - Serkan Kaya
- Marcella Pacelli - Antonella Attili
- Jürgen Moosandl - Alexander Held
- Irmi Moosandl - Monika Gruber
- Franz Brunner - David Zimmerschied
Stab
- Regie - Jule Ronstedt