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Film

Mama und der Millionär

Die alleinerziehende Mutter Leonie ist eine ebenso selbstbewusste wie sensible junge Frau. Mit ihrem neunjährigen Sohn Valentin führt die Kosmetikverkäuferin ein bescheidenes, glückliches Leben.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 16.10.2027

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Jetzt steht sie allerdings vor einem gewaltigen Problem: Ihr Ex-Freund, der sich vor geraumer Zeit ins Ausland abgesetzt hat, hat Leonie einen immensen Schuldenberg hinterlassen - und den kann Leonie mit ihrem schmalen Gehalt unmöglich abzahlen.

In dieser Notlage hat ihre Freundin Stefanie eine scheinbar rettende Idee: Leonie soll sich einfach einen reichen Mann angeln, das könnte alle Finanzprobleme schlagartig lösen.

Obwohl Leonie zunächst Skrupel hat, gibt sie schließlich eine Kontaktanzeige auf - dabei befindet sich ihr Traumprinz bereits in unmittelbarer Nähe: Der sympathische Oliver nämlich, der vorgibt, als Aushilfe im Kaufhaus zu jobben, ist in Wahrheit der Erbe des Warenhaus-Moguls Schönthal. Inkognito möchte er auf diese Weise seine künftigen Angestellten kennenlernen - und hat sich dabei auf Anhieb in Leonie verliebt.

Voller Freude nimmt er zur Kenntnis, dass sich sämtliche vermögenden Heiratsbewerber als wahre Nieten entpuppen. Aber auch ihm selbst gelingt es nicht, Leonie für sich zu gewinnen - obwohl die junge Frau spürt, dass sie mehr für Oliver empfindet als nur kollegiale Freundschaft. Doch statt ihrem Herzen zu folgen, sucht Leonie weiter nach einem solventen Partner.

Den scheint sie in dem Immobilienmakler Kai Wesselmann zu finden: Er ist ebenso reich wie großzügig und charmant. Er sieht gut aus und hat ein Herz für Kinder. Kurz: ein echter Traummann. Aber je ernster die Beziehung zu Kai wird, desto stärker zweifelt Leonie an ihrem Entschluss, sich des Geldes wegen mit einem Mann einzulassen, den sie gar nicht wirklich liebt. Bis an Valentins Geburtstag, den Kai als pompöses, aber seelenloses Kinderfest ausrichtet, gleich zwei Männer vor ihr stehen, die beide um ihre Hand anhalten wollen. Leonie muss sich entscheiden.


Besetzung


  • Leonie Blume - Johanna Christine Gehlen
  • Oliver Schönthal - Ralf Bauer
  • Opa Wilhelm Blume - Dietz-Werner Steck
  • Valentin Blume - Jonas Lovis
  • Horst Seewald - Max Krückl
  • Kai Wesselmann - Daniel Friedrich
  • John de Bries - Jacques Breuer
  • Frieder Wohlfahrt - Ingo Naujoks
  • Karl Schönthal - Dietrich Hollinderbäumer

Stab


  • Regie - Gloria Behrens
  • Drehbuch - Evelyn Holst
  • Leonie Blume - Johanna Christine Gehlen
  • Oliver Schönthal - Ralf Bauer
  • Opa Wilhelm Blume - Dietz-Werner Steck
  • Valentin Blume - Jonas Lovis
  • Horst Seewald - Max Krückl
  • Kai Wesselmann - Daniel Friedrich
  • John de Bries - Jacques Breuer
  • Frieder Wohlfahrt - Ingo Naujoks
  • Karl Schönthal - Dietrich Hollinderbäumer
  • Regie - Gloria Behrens
  • Drehbuch - Evelyn Holst

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