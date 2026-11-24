Film
Louis van Beethoven
Ludwig van Beethoven zählt zu den herausragenden Komponisten der Musikgeschichte. Seine Ode "An die Freude" ist die Hymne der Europäischen Union. Der aufwendig inszenierte Spielfilm blickt auf das Leben des Musikers zurück.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 01.01.2027
- 20:15 - 22:15 Uhr
Der Jungpianist Colin Pütz spielt das Wunderkind der Bonner Kindheitstage, Anselm Bresgott den jugendlichen Rebellen, Tobias Moretti gibt das vereinsamte und taube Genie am Lebensende.
Kunstvoll bettet Niki Stein als Autor und Regisseur biografische Episoden des Künstlers in den historischen Kontext ein, der durch das Gedankengut der Aufklärung und die gesellschaftlichen Umwälzungen der Französischen Revolution geprägt worden war.
Besetzung
- Beethoven - Tobias Moretti
- Christian Gottlob Neefe - Ulrich Noethen
- Ludwig (17-21 Jahre) - Anselm Bresgott
- Louis (8-12 Jahre) - Colin Pütz
- Helen von Breuning - Silke Bodenbender
- Eleonore von Breuning - Caroline Hellwig
- Johann von Beethoven - Cornelius Obonya
- Therese van Beethoven - Johanna Gastdorf
- Jean van Beethoven - Ronald Kukulies
Stab
- Regie - Niki Stein
- Drehbuch - Niki Stein