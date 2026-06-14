Film
Lindburgs Fall
Als "Kommissar Kämpfer" in der Krimiserie "Blaulicht" spielte Peter Lindburg jahrzehntelang seine Paraderolle. Jetzt soll die Serie abgesetzt werden, was dem verwöhnten Star gar nicht schmeckt.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 13.06.2027
Enttäuscht zieht sich Lindburg, der eigentlich Schmidt heißt, in seine thüringische Heimatstadt zurück, die ihm seinen Künstlernamen gab. Dort in Lindburg, wo auch seine Jugendliebe Sabine Arnhold zu Hause ist, will er sich selbst ein Drehbuch schreiben.
Die Hoffnung auf ein Comeback hat der alternde Fernsehprofi längst noch nicht aufgegeben. Dieses kommt allerdings anders als erwartet: Eines Abends wird Lindburg bei einem folgenschweren Parkspaziergang Zeuge eines verräterischen Schattenspiels, das sich im Fenster eines nahe gelegenen Wohnhauses abspielt.
Für den Mann vom Fach ist klar - hier fand ein brutaler Mord statt! Nach kurzer Ermittlung hat er auch schon den Hauptverdächtigen ausgemacht: Der einflussreiche Staatsanwalt Dr. Eugen von Wangenheim ist in Lindburgs Augen zweifelsfrei der Täter.
Die zuständige Kommissarin Biehl kann diese Ansicht jedoch nicht teilen, zumal der hoch angesehene Wangenheim seine Unschuld beteuert und Biehl in dem übereifrigen Fernsehkollegen vor allem einen weltfremden Spinner sieht, der sich in seine Drehbuchfantasien verrannt hat.
Für die Klatschpresse ist diese Angelegenheit ein gefundenes Fressen, und so macht sich die Boulevard-Reporterin Caroline Bächle nach Lindburg auf, um Näheres über den außer Rand und Band geratenen TV-Kommissar zu erfahren.
Der hat sich mittlerweile die Unterstützung seines labilen "Blaulicht"-Assistenten Conny alias Mike Häusl gesichert, und gemeinsam machen sie sich daran, den mutmaßlichen Mörder zur Strecke zu bringen. Denn eins weiß Peter Lindburg ganz genau: "Conny, hier stimmt was nicht!"
Besetzung
- Lindburg - Fritz Wepper
- Mike Häusl - Bernd Michael Lade
- Staatsanwalt von Wangenheim - Francis Fulton-Smith
- Cäcilie Wangenheim - Katharina Matz
- Caroline Bächle - Barbara Schöneberger
- Sabine Arnhold - Saskia Vester
- Thomas Arnhold - Adrian Topol
- Kommissarin Biehl - Elisabeth Lanz
- Klopstock - Kai Lentrodt
- Frau Kampmann - Renate Blume
Stab
- Regie - Franziska Meyer Price
- Drehbuch - Marie Reiners
- Lindburg - Fritz Wepper
- Mike Häusl - Bernd Michael Lade
- Staatsanwalt von Wangenheim - Francis Fulton-Smith
- Cäcilie Wangenheim - Katharina Matz
- Caroline Bächle - Barbara Schöneberger
- Sabine Arnhold - Saskia Vester
- Thomas Arnhold - Adrian Topol
- Kommissarin Biehl - Elisabeth Lanz
- Klopstock - Kai Lentrodt
- Frau Kampmann - Renate Blume
- Regie - Franziska Meyer Price
- Drehbuch - Marie Reiners