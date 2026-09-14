Film
Liebe versetzt Berge
Nach vielen Jahren im Ausland kehrt Georg Bachler in sein Heimatdorf zurück. Dort leben rasch die alten Rivalitäten mit seinem Bruder Otto wieder auf. Moderne Version des Heimatfilms.
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich , Deutschland 1999
- Datum:
- Sendetermin
- 25.10.2026
- 11:10 - 12:35 Uhr
Nach vielen Jahren im Ausland kehrt der professionelle Bergsteiger Georg Bachler in sein Heimatdorf zurück. Dort leben rasch die alten Rivalitäten mit seinem geschäftstüchtigen Bruder Otto wieder auf, der sich gerne als Dorfkaiser sieht.
Ottos ehrgeizige Pläne sind dafür ebenso ein Anlass wie Georgs alte Liebe Lisa Kofler, die Otto - keineswegs nur aus Liebe - zu heiraten hofft. Lisa bewirtschaftet mit ihren drei Kindern den Sterntalerhof, und Otto schwebt für das Sterntal eine gigantische Freizeitanlage vor, die Touristen sowohl Winter- als auch Sommersportmöglichkeiten bieten soll. Das Modell dazu steht bereits in seinem Büro. Otto möchte es Lisa als Hochzeitsgeschenk präsentieren. Als sich Georg und Lisa wieder sehen, steht für Georg fest, dass er sowohl bei Ottos Heiratsplänen als auch bei dessen großen Projekt nicht tatenlos zusehen will.
Besetzung:
- Lisa - Christine Mayn
- Otto - Harald Krassnitzer
- Georg - Jochen Horst
- Kathi - Susanna Knechtl
- Barbara - Barbara Lanz
- Andreas - Laurence Rupp
- Pius - Hannes Thanheiser
- Max - Max Mayer
- Regie - Michi Riebl
- Autor - Werner Sallmaier