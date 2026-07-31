Film
Leo und Marie - Eine Weihnachtsliebe
Leo und Marie sind zwei unscheinbare, von ihrer Umwelt kaum beachtete Versicherungsangestellte. Beiden leben ein ungestörtes, sehr einsames Leben - bis sie sich ineinander verlieben.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2008
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 15.11.2026
- Ton
- UT
- Leo Schreiber - Wotan Wilke Möhring
- Marie Johanson - Bernadette Heerwagen
- Robert Hanke - Uwe Bohm
- Frank Petersen - Michael Schenk
- Wolfgang Piehl - Falk Rockstroh
- Susanne Pascheidt - Suzan Anbeh
- Frau Meissner - Ulrike Grote
- und andere -
- Regie - Rolf Schübel
- Autor - Arndt Stüwe, Rolf Schübel
- Regie - Rolf Schübel
- Autor - Arndt Stüwe, Rolf Schübel
- Regie - Rolf Schübel
- Autor - Arndt Stüwe, Rolf Schübel