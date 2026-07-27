Film
Kommissarin Louise Bonì - Jäger in der Nacht
Eine Studentin verschwindet in Aachen. Der Leiter des Kommissariats Rolf Bermann überlässt Louise Bonì den Fall. Louise hat gerade eine Entziehungskur mit Auszeit hinter sich.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 19.05.2027
- Ton
- AD
Dann verschwindet auch noch ein 15-jähriger Junge. Louise findet heraus, dass Eddie in einer leer stehenden Scheune zufällig auf die offenbar entführte Nadine gestoßen ist.
Offenbar konnte sie ihren Peinigern entkommen. Wenig später wird Eddies Leiche entdeckt. Nadine bleibt verschwunden. Eddies gewalttätiger Vater wird verhaftet, doch Louise glaubt nicht wirklich an ihn als Mörder seines Sohnes und als Entführer der jungen Studentin.
Sie stößt auf eine Spur, die zu zwei alten Damen führt: zu den Schwestern Ettinger, denen die Scheune gehört, in der Eddie auf Nadine getroffen war. Wissen die beiden Schwestern etwas über den Verbleib Nadines? Und wenn ja: Warum haben sie die Polizei nicht informiert? Louise wird misstrauisch.
Doch Bermann befürchtet, dass Louise dem Fall so kurz nach ihrem Entzug nicht gewachsen ist. Für Bermann ist Eddies Vater der Täter, denn inzwischen wurde eine Zigarettenkippe in der Scheune mit der DNA des Vaters entdeckt. Jetzt müssen sie nur noch Nadine finden. Da geschieht ein weiterer Mord. Ganz offensichtlich hat der Tote - ein Arzt - mit Nadine zu tun gehabt. Eine fieberhafte Suche beginnt, die für Louise immer mehr zum Spagat wird, denn in ihr keimt der Verdacht, dass einer der Täter ein Polizist ist, womöglich sogar ein Kripokollege.
In letzter Sekunde verhindert sie, dass der Mörder in die Wohnung in Belgien eindringt, in die die Schwestern Ettinger Nadine in Sicherheit gebracht haben. Doch dort, in Belgien, erfährt Louise etwas, was sie in ihrer Vermutung bestärkt: dass an der Entführung und Misshandlung von Nadine mehrere Täter beteiligt waren. Der Arzt war einer von ihnen. Der andere, dessen Identität noch immer nicht bekannt ist, hatte eine Polizeimarke.
Kurzzeitig fällt der Verdacht auf Lederle, Louises Kollegen. Nach seiner Krebserkrankung und der Chemotherapie hat er sich stark verändert, ist seltsam geworden. Louise weiß nicht mehr, was sie denken soll. In ihrer Not vermisst sie den Alkohol, ihren alten Freund, mehr als sie sich eingestehen will. Als sie und Bermann den Täter endlich gefunden haben, wird Louise selbst sein nächstes Opfer.
Darsteller:
- Louise Bonì - Melika Foroutan
- Rolf Bermann - Anian Zollner
- Hans Meirich - Godehard Giese
- Claus Rohmüller - Rainer Bock
- Rainer Lederle - Frank Seppeler
- Andi Bruckner - Sebastian Hülk
- Nadine Rohmüller - Livia Matthes
- Anatol - Rahul Chakraborty
Stab:
- Buch: Hannah Hollinger
- Regie: Brigitte Maria Bertele
- Louise Bonì - Melika Foroutan
- Rolf Bermann - Anian Zollner
- Hans Meirich - Godehard Giese
- Claus Rohmüller - Rainer Bock
- Rainer Lederle - Frank Seppeler
- Andi Bruckner - Sebastian Hülk
- Nadine Rohmüller - Livia Matthes
- Anatol - Rahul Chakraborty
- Regie - Brigitte Maria Bertele
- Drehbuch - Hannah Hollinger