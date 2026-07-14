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"Klara Sonntag - Kleine Fische, große Fische": Jeder verdient eine zweite Chance - Die erfahrene Bewährungshelferin Klara Sonntag (Mariele Millowitsch) stellt Richter Thomas (Bruno Cathomas) zur Rede, der braucht Klaras Hilfe beim Fall Scheffler.

Film

Klara Sonntag - Kleine Fische, große Fische

Jeder verdient eine zweite Chance – da gibt es für die Bewährungshelferin Klara Sonntag keinen Zweifel. Auf dem beschwerlichen Weg zur verordneten Besserung macht ihr niemand etwas vor.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
08.08.2026
16:00 - 17:30 Uhr

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Wer, wenn nicht sie, könnte die uneinsichtige Insolvenzbetrügerin Merle Scheffler auf Kurs bringen? Das denkt sich Richter Thomas Aschenbach, der mit Klara seit 15 Jahren eine Affäre hat und ihre Dickköpfigkeit wie kein anderer kennt.

Er schanzt ihr die Betreuung der hochnäsigen Ex-Millionärin zu, die ihr Luxusleben mit dreisten Tricksereien fortführt. Klara verschafft sich auf ihre resolute Art erst einmal Respekt. Schon bald erfährt sie, dass Merle sogar ihre frühere Belegschaft um die Sozialbeiträge geprellt hat. Jetzt will es die Bewährungshelferin erst recht wissen - und legt die Samthandschuhe komplett beiseite.

Ihre fürsorgliche Ader zeigt Klara dagegen bei dem 80-jährigen Rudi, der nach einem halben Jahrhundert im Knast die Freiheit neu erlernen muss. Zu ihrem Erstaunen weist Rudis Lebensgeschichte in ihre eigene Kindheit, die sie in Heimen und bei Pflegeeltern verbracht hat. Als bei ihr alte Wunden aufreißen, kommt Klaras bisher unumstößliches Credo ins Wanken: Ob wirklich jeder eine zweite Chance verdient, scheint ihr auf einmal gar nicht mehr so sicher.

Darsteller

  • Klara Sonntag - Mariele Millowitsch
  • Merle Scheffler - Nadja Becker
  • Thomas Aschenbach - Bruno Cathomas
  • Rudi Dülmen - Christian Grashof
  • Ruth Dormagen - Johanna Gastdorf
  • Birte Hansen - Jasmin Schwiers
  • Biggy - Thelma Buabeng

Stab

  • Regie - Oliver Schmitz
  • Drehbuch - Sebastian Orlac

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