Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Fernsehfilm
  4. Klara Sonntag - Liebe macht blind
"Klara Sonntag - Liebe macht blind": Klara (Mariele Millowitsch, 2. v. re.) bittet Danni (Jutta Dolle, re.) darum, Roberts (Sammy Schrein, li.) Mutter Eda (Soma Pysall, 2. v. li.) einzustellen.

Film

Klara Sonntag - Liebe macht blind

Drei Kilo Marihuana! Dass die Drogenschmugglerin Eda Balci mit einer Haftstrafe auf Bewährung davonkommt, liegt an ihrem siebenjährigen Sohn Robert.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
08.08.2026
17:30 - 19:00 Uhr

Mehr

teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Um ihn sorgt sich Bewährungshelferin Klara Sonntag, die eine Heimkindheit als Knacki-Tochter aus eigener Erfahrung kennt – mindestens genauso wie um seine taff wirkende Mutter. Was wirklich los ist, vertraut diese ihrer Betreuerin jedoch nicht an.

Klara findet heraus, dass Edas manipulativer Partner Nico eigentlich das Problem ist. Wenn es um sie selbst geht, wirft die Sozialpädagogin ihren Grundsatz über Bord, dass jeder eine zweite Chance verdient. Als ihr todkranker Vater Rudi aus der Haft entlassen werden soll, möchte Klara einer Begegnung aus dem Weg gehen.

Unterdessen wundert sich Thomas, seit 15 Jahren ihre heimliche Daueraffäre, über Klara: Statt sich endlich für ein Leben zu zweit mit ihm zu entscheiden, nimmt sie einen namenlosen Vierbeiner auf, um den ausgerechnet er sich kümmern soll.

Darsteller

  • Klara Sonntag - Mariele Millowitsch
  • Thomas Aschenbach - Bruno Cathomas
  • Eda Balci - Soma Pysall
  • Birte Hansen - Jasmin Schwiers
  • Robert - Sammy Schrein
  • Rudi Dülmen - Christian Grashof

Stab

  • Regie - Jeanette Wagner
  • Drehbuch - Sebastian Orlac

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.