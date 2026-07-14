Klara Sonntag - Liebe macht blind

Klara findet heraus, dass Edas manipulativer Partner Nico eigentlich das Problem ist. Wenn es um sie selbst geht, wirft die Sozialpädagogin ihren Grundsatz über Bord, dass jeder eine zweite Chance verdient. Als ihr todkranker Vater Rudi aus der Haft entlassen werden soll, möchte Klara einer Begegnung aus dem Weg gehen.



Unterdessen wundert sich Thomas, seit 15 Jahren ihre heimliche Daueraffäre, über Klara: Statt sich endlich für ein Leben zu zweit mit ihm zu entscheiden, nimmt sie einen namenlosen Vierbeiner auf, um den ausgerechnet er sich kümmern soll.