Film
Kalt ist die Angst
Claire liebt ihren Mann David über alles. Sein plötzlicher Tod kurz nach einer Geschäftsreise in Afrika stürzt sie in eine schwere Lebenskrise. Zur Trauer kommt bald eine bittere Entdeckung.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2017
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 01.06.2027
- Ton
- AD
Claire findet heraus, dass David, der Projekte für Entwicklungshilfe leitete, eine Beziehung mit einem Luxus-Callgirl hatte. Ohne sich zu schonen, möchte die Witwe nun wissen, wer der Mann wirklich war, mit dem sie nichtsahnend gelebt hat.
Weder Davids Chef Hagedorn, ein Freund des Paares, noch sein diskreter Assistent Michael unterstützen ihre Nachforschungen. Claire stößt dabei auf hohe Bonuszahlungen für David von seinem börsennotierten Arbeitgeber, der sich eigentlich dem Kampf gegen die Armut verschrieben hat, geheime Fotos von einem Massaker an wehrlosen Bauern in Afrika und anklagende Berichte im Internet über blutige Geschäfte.
Nicht nur diese Entdeckungen lassen schaudern, denn Claire fühlt sich ständig beobachtet - und es passieren seltsame Dinge, wenn sie alleine ist. Nun beginnt Claire, die seit Jahren in psychiatrischer Behandlung ist, jedem in ihrem Umfeld zu misstrauen. Sogar sich selbst. Denn Claire vermutet Verwicklungen, die so schrecklich sind, dass sie diese kaum glauben kann.
Falsche Fährten, überraschende Wendungen und der Zweifel, alles könnte eine Täuschung sein, sorgen für Hochspannung in "Kalt ist die Angst". Caroline Peters spielt in dem Psychothriller eine Frau, die durch den plötzlichen Tod ihres Mannes in einen Albtraum gerät: Sie erfährt, dass er ein Doppelleben geführt hat, und will nun schonungslos die Wahrheit herausfinden.
Raffiniert inszeniert Regisseur Berno Kürten ein Vexierspiel um die Frage, ob sich die Witwe in haltlose Wahnvorstellungen hineinsteigert oder tatsächlich finsteren Machenschaften auf der Spur ist. Zu der exzellenten Besetzung gehören Christoph Maria Herbst als angsteinflößender Vertrauter des Verstorbenen, Rudolf Kowalski als sein undurchsichtiger Chef und Annika Blendl in der Rolle einer geheimnisvollen Geliebten.
Besetzung
- Claire Heller - Caroline Peters
- Peter Hagedorn - Rudolf Kowalski
- Michael - Christoph Maria Herbst
- Sabina - Annika Blendl
- David Heller - Hans-Werner Meyer
Stab
- Buch: Martin Douven
- Regie: Berno Kürten
- Claire Heller - Caroline Peters
- Peter Hagedorn - Rudolf Kowalski
- Michael - Christoph Maria Herbst
- Sabina - Annika Blendl
- David Heller - Hans-Werner Meyer
- Dr. Thalheim - Anke Sevenich
- Lieck - Arndt Schwering-Sohnrey
- Regie - Berno Kürten
- Drehbuch - Martin Douven