Das Bild zeigt zwei Personen, die in einem von Bäumen gesäumten Park spazieren gehen. Auf der linken Seite ist eine junge Frau mit langen, lockigen, braunen Haaren zu sehen, die einen Streifenblusenoberteil und einen langen, dunkelblauen Rock trägt. Sie hat ein breites Lächeln auf ihrem Gesicht und hält eine Hand an ihrem Herzen, was auf Freude oder Zuneigung hinweisen könnte. Neben ihr steht ein älterer Mann mit einem Bart, der einen schwarzen Hut und einen dunklen, samtartigen Anzug trägt. Er hat einen nachdenklichen Ausdruck und schaut die Frau an. Der Hintergrund ist von grünen Bäumen und einem leicht nebligen, sanften Licht geprägt. Auf dem Boden sind herbstliche Blätter verteilt, die dem Bild eine warme Atmosphäre verleihen. Die Komposition vermittelt ein Gefühl von Nähe und Intimität zwischen den beiden Personen.

Käthe Kruse

Auf der Premierenfeier ihres Debüts lernt die Berliner Schauspielerin Katharina Simon den bekannten Bildhauer Max Kruse kennen und lieben. Ihre wilde Ehe gilt als skandalös.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland , Österreich 2015
Datum:
Sendetermin
06.03.2026
20:15 - 21:45 Uhr
Ton
AD

Das Bild zeigt eine Szenerie im Innenraum, möglicherweise in einem Schlafzimmer oder einer ähnlichen gemütlichen Umgebung. Im Vordergrund sind drei Personen zu sehen, die auf einem Bett sitzen. Eine Frau und ein Mann lächeln sich an, während sich ein kleines Mädchen zwischen ihnen befindet. Das Mädchen hält eine Puppe in der Hand, die eine traditionelle Kleidung trägt. Die Frau hat lange, braune Haare, die offen oder leicht gewellt sind, und trägt ein einfaches, helles Oberteil. Der Mann hat einen Bart und trägt ein Hemd mit einem Hosenanzug. Beide Erwachsenen scheinen erfreut und entspannt zu sein. Die Wände des Raumes sind in warmen Erdtönen gehalten, und das Bett hat ein schmiedeeisernes Kopfteil. Eine Decke aus hellem Stoff verdeckt den unteren Teil des Bettes. In der Umgebung sind keine spezifischen Details zu erkennen, die auf den genauen Ort oder die Zeitperiode hinweisen. Die Szene strahlt eine familiäre und herzliche Atmosphäre aus.
Helena Schönfelder (Maria), Fritz Karl (Max), Friederike Becht (Käthe).
Quelle: EPO-Film

Auch wirkt sie sich negativ auf den Verkauf der Kunst aus. Auf Max' Wunsch zieht Käthe in die Künstlerkolonie Monte Verità im Tessin.

Ein Wendepunkt in Käthes Leben: Sie stellt ihre erste Puppe mit natürlichem Kindergesicht her - die Käthe-Kruse-Puppe ist geboren.

Was folgt, ist nicht nur die Chronik eines beispiellosen Erfolgs, sondern auch die bewegende Geschichte einer Frau, die sich von gängigen Wertvorstellungen emanzipiert und zu einer der herausragendsten Unternehmerinnen des 20. Jahrhunderts wird.

Darsteller

  • Käthe - Friederike Becht
  • Max - Fritz Karl
  • David - Franz Dinda
  • Christiane - Ursula Strauss
  • Luise - Karin Lischka

Stab

  • Regie - Franziska Buch
  • Drehbuch - Sharon von Wietersheim

