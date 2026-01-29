Film
Käthe Kruse
Auf der Premierenfeier ihres Debüts lernt die Berliner Schauspielerin Katharina Simon den bekannten Bildhauer Max Kruse kennen und lieben. Ihre wilde Ehe gilt als skandalös.
Deutschland , Österreich 2015
06.03.2026
20:15 - 21:45 Uhr
Auch wirkt sie sich negativ auf den Verkauf der Kunst aus. Auf Max' Wunsch zieht Käthe in die Künstlerkolonie Monte Verità im Tessin.
Ein Wendepunkt in Käthes Leben: Sie stellt ihre erste Puppe mit natürlichem Kindergesicht her - die Käthe-Kruse-Puppe ist geboren.
Was folgt, ist nicht nur die Chronik eines beispiellosen Erfolgs, sondern auch die bewegende Geschichte einer Frau, die sich von gängigen Wertvorstellungen emanzipiert und zu einer der herausragendsten Unternehmerinnen des 20. Jahrhunderts wird.
- Käthe - Friederike Becht
- Max - Fritz Karl
- David - Franz Dinda
- Christiane - Ursula Strauss
- Luise - Karin Lischka
- Regie - Franziska Buch
- Drehbuch - Sharon von Wietersheim