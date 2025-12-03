Hauptnavigation

  4. Irene Huss, Kripo Göteborg - Feuertanz
Irene Huss, Kripo Göteborg - Feuertanz

Irene Huss und ihre Kollegen ermitteln wegen einer Reihe mysteriöser Brandstiftungen, die ein seltsames Muster aufweisen: Der Täter zündelt immer wieder an Häusern mit der Nummer Neun.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.12.2025
23:25 - 00:50 Uhr

Fernsehfilm

Nun hat es ein Todesopfer gegeben. Irene erinnert sich an ihren ersten Fall, bei dem sie vor 15 Jahren ein junges Mädchen der Brandstiftung verdächtigte, ihm aber nie etwas nachweisen konnte. Noch ehe sie die alten Akten einsehen kann, geschieht ein neuer Mord.

Ingrid Eriksson, Mitglied einer sektiererischen Inselgemeinde, wurde in ihrer Wohnung erstochen. Auf der Beerdigung der alten Dame trifft Irene deren Neffen Frej, einen begabten Balletttänzer, und dessen Lehrerin Gisela, die der Kommissarin offenbar etwas mitteilen möchte. Das verabredete Treffen findet jedoch nicht statt, weil Gisela tags darauf erschlagen aufgefunden wird. Übereinstimmende Fingerabdrücke deuten auf Ingrid Erikssons Mörder.

Kopfzerbrechen bereitet Irene auch ihre Tochter Katarina, die in der Schule auffällig wird, weil sie ihre ehemals beste Freundin übel mobbt. Endlich spürt Irene die rätselhafte Sophie auf, das Mädchen aus ihrem ersten Fall. Diese macht keinen Hehl aus ihrer pyromanischen Obsession und legt überraschend ein umfassendes Geständnis ab. Ihre Ausführungen erscheinen glaubhaft, denn sie weiß, dass nur Gebäude mit der Hausnummern Neun betroffen sind - eine Information, die kein Außenstehender kennen kann. Die Kommissarin zweifelt jedoch an Sophies Schuld und stößt auf eine unerwartete Verbindung zwischen den Brandstiftungen und den ungeklärten Morden.

Kommissarin Irene Huss ist eine faszinierende Frauenfigur aus der Feder der schwedischen Bestseller-Autorin Helene Tursten. Angela Kovács, bestens bekannt aus den Wallander-Adaptionen mit Krister Henriksson, erweist sich auch in dieser spannungsgeladenen Krimiverfilmung als Idealbesetzung. Obwohl die durchtrainierte Kampfsportlerin mit schwarzem Gürtel in Jiu-Jitsu durchaus zuschlagen kann, ist Irene Huss keine Comic-Figur, sondern eine normale, bodenständige Ermittlerin, die nach Dienstschluss immer ihren Hund ausführt und deren Ängste und Probleme der Zuschauer hautnah miterlebt. So verbinden sich in ihren Ermittlungen immer wieder Privates und Berufliches auf fesselnde und emotionale Weise.

Besetzung

  • Irene Huss - Angela Kovács
  • Sven Andersson - Lars Brandeby
  • Krister Huss - Reuben Sallmander
  • Jonny Blom - Dag Malmberg
  • Fredrik Stridh - Eric Ericson
  • Brigitta Moberg - Emma Swenninger
  • Yvonne Stridner - Anki Lidén
  • Jenny Huss - Mikaela Knapp
  • Katarina Huss - Felicia Löwerdahl
  • Frej Eriksson - Martin Wallström
  • Sophie - Sofia Pekkari
  • Robert Ström - Johan Gry
  • Gunnar Karlsson - Anders Lönnbro
  • Angelica Eriksson - Helén Söderqvist Hennriksson
  • Gisela Bagge - Karin Winqvist
  • Caroline Hanyia - Josefin Neldén

Stab

  • Regie - Anders Engström
  • Drehbuch - Ulrika Kolmodin Sundberg

