Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Fernsehfilm
  4. Irene Huss, Kripo Göteborg - Der zweite Mord
Zwei Männer und zwei Frauen stehen zusammen vor einer weiblichen Leiche, die auf einem Untersuchungstisch liegt und mit einem weißen Tuch bis zum Hals bedeckt ist.

Film

Irene Huss, Kripo Göteborg - Der zweite Mord

Ein nächtlicher Stromausfall sorgt für Aufregung in der Privatklinik von Sverker Löwander. Als das Licht wieder angeht, liegt Schwester Marianne erschlagen im Treppenhaus.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
04.12.2025
23:15 - 00:45 Uhr

Mehr

teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Kurze Zeit später wird eine zweite Leiche entdeckt. Die Ermittlungen von Kommissarin Irene Huss gestalten sich zäh. Die spannungsgeladene Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Helene Tursten steht ganz in der skandinavischen Krimitradition.

Die Nachtschwester Siv Persson glaubt an Gespenster: Ihrer Überzeugung nach wurde die Kollegin vom Geist einer Schwester getötet, die sich vor 40 Jahren wegen einer unglücklichen Liebe erhängt hatte. Ähnlich aufschlussreich verläuft die Befragung von Andreas Svärd, dem Ehegatten der Ermordeten, der seine Frau wegen eines Mannes verlassen hat. Den ersten konkreten Hinweis ergibt die Durchsuchung der Hausmeisterwohnung des verschrobenen Folke Bengtsson. Irenes Kollegin Birgitta Moberg findet dort die vermisste Brandaxt, auf der sich noch Blutspuren befinden.

Zur selben Zeit entdeckt die gespenstergläubige Nachtschwester eine weitere Leiche: Schwester Linda, seit geraumer Zeit vermisst, wurde an derselben Stelle aufgeknüpft, an der sich schon vor 40 Jahren ihre Kollegin erhängt hatte. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergibt, dass das zweite Mordopfer vor seinem Tod vergewaltigt wurde. Bengtsson, der schon einmal wegen Vergewaltigung verurteilt wurde, lässt sich widerstandslos festnehmen und gesteht beide Morde. Irene ist sich aber nicht sicher, ob der Fall damit aufgeklärt ist.

Wie ihre prominenten Kollegen Kurt Wallander, Van Veeteren und Varg Veum blickt Irene Huss bei der Aufklärung ihrer Fälle immer wieder in menschliche Abgründe, die sich hinter der unscheinbaren Fassade einer heilen Welt auftun. Auf packende Weise erfährt der Zuschauer dabei, dass die Kommissarin eine normale, bodenständige Frau ist, deren Schwächen sie allerdings immer wieder in gefährliche Situationen bringen.

Besetzung

  • Irene Huss - Angela Kovács
  • Sven Andersson - Lars Brandeby
  • Krister Huss - Reuben Sallmander
  • Jonny Blom - Dag Malmberg
  • Fredrik Stridh - Eric Ericson
  • Brigitta Moberg - Emma Swenninger
  • Yvonne Stridner - Anki Lidén
  • Jenny Huss - Mikaela Knapp
  • Katarina Huss - Felicia Löwerdahl
  • Sverker Löwander - Magnus Roosmann
  • Carina Löwander - Alexandra Rapaport
  • Schwester Siv Persson - Margareta Olsson
  • Folke Bengtsson - Jerker Fahlström
  • Frau Landgren - Else-Marie Brandt
  • Andreas Svärd - Fredrik Evers
  • Niklas - Jonas Sjöqvist

Stab

  • Regie - Anders Engström
  • Drehbuch - Ulrika Kolmodin Sundberg

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.