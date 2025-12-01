Film
Irene Huss, Kripo Göteborg - Der tätowierte Torso
Eine Spaziergängerin findet am Fjordufer von Göteborg einen Plastiksack mit einem menschlichen Torso. Arme, Beine und Kopf wurden abgetrennt, die inneren Organe entfernt. Ein rätselhafter Mord.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 30.11.2026
- Irene Huss - Angela Kovács
- Sven Andersson - Lars Brandeby
- Krister Huss - Reuben Sallmander
- Jonny Blom - Dag Malmberg
- Frederik Stridh - Eric Ericson
- Birgitta Moberg - Emma Swenninger
- Yvonne Stridner - Anki Lidén
- Jenny Huss - Mikaela Knapp
- Katarina Huss - Felicia Löwerdahl
- Jean Metz - Bjarne Henriksen
- Peter Moeller - Claus Gerving Andersen
- Tom Tanaka - Junix Inocian
- Emil Bentsén - Anders Heinrichsen
- Basta - Fredrik Hammar
- Monika Lind - Evalena Ljung-Kjellberg
- Clubbesitzer - Göran Forsmark
- Regie - Martin Asphaug
- Drehbuch - Stefan Ahnhem
Bevor die junge Frau nach Hause zu ihrer Mutter kann, wird auch sie ermordet und verstümmelt. Die Tat trägt die Handschrift des von der Polizei in Göteborg gesuchten Mörders. Irene wird klar, dass der Täter ihr wie ein Schatten folgt und in ihrem nächsten Umfeld zu suchen ist. Noch ehe sie zugreifen kann, erhält sie auf ihrem Handy eine Video-Botschaft: Zu sehen ist, wie der Mörder eine weitere rituelle Ermordung vorbereitet. Das Opfer ist Irenes Tochter Jenny.
Der packend in Szene gesetzte Krimi bildet den Auftakt zur zwölfteiligen Reihe mit Verfilmungen der Bestseller-Romane von Helene Tursten. Die schwedische Autorin wurde 1954 in Göteborg geboren und begann erst im Alter von 39 Jahren mit dem Schreiben - sie musste ihren Beruf als Zahnärztin wegen einer rheumatischen Erkrankung aufgeben. Ihr Mann war Polizist, so lag das Krimi-Genre nahe. Turstens Figur der Irene Huss ist um die 40, glücklich verheiratet und Mutter zweier pubertierender Töchter: "Ich wollte nicht über einen Whisky trinkenden Einzelgänger schreiben. Ich mag es wirklich nicht, wenn sich weibliche Helden in Krimis ebenso aufführen wie ihre männlichen Vorgänger - saufend, fluchend", sagt Helene Tursten über ihre ebenso toughe wie bodenständige Heldin.
Besetzung
- Irene Huss - Angela Kovács
- Sven Andersson - Lars Brandeby
- Krister Huss - Reuben Sallmander
- Jonny Blom - Dag Malmberg
- Frederik Stridh - Eric Ericson
- Birgitta Moberg - Emma Swenninger
- Yvonne Stridner - Anki Lidén
- Jenny Huss - Mikaela Knapp
- Katarina Huss - Felicia Löwerdahl
- Jean Metz - Bjarne Henriksen
- Peter Moeller - Claus Gerving Andersen
- Tom Tanaka - Junix Inocian
- Emil Bentsén - Anders Heinrichsen
- Basta - Fredrik Hammar
- Monika Lind - Evalena Ljung-Kjellberg
- Clubbesitzer - Göran Forsmark
Stab
- Regie - Martin Asphaug
- Drehbuch - Stefan Ahnhem