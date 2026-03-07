Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Fernsehfilm
  4. Immer der Nase nach
"Immer der Nase nach": Die Schaufensterdekorateurin Tanja (Claudia Michelsen) läuft mit Requisiten bepackt auf einer Straße, die an einem Bauzaun entlang führt. Der Zaun ist mit Graffiti besprüht. "Mut" ist in großen Lettern zu lesen.

Film

Immer der Nase nach

Aussortiert - und das mit knapp 50! Beruflich wie privat fühlt sich Schaufensterdekorateurin Tanja ins Off gelegt. Aber sie reckt mutig das Kinn. Natürlich kann sie noch mithalten.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2021
Datum:
Sendetermin
07.03.2026
16:00 - 17:30 Uhr

Mehr

teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Nachdem ihr ein Auftrag nach dem anderen wegbricht, geht Tanja mit Feuereifer in die Akquise. Ein Onlinekurs soll sie digital fit machen. Sie ist so intensiv mit sich beschäftigt, dass sie die wichtigsten Menschen ihres Umfeldes vernachlässigt. Ob das gut geht?

Der Auszug ihrer Tochter Lisa macht der Schaufensterdekorateurin Tanja endgültig klar, dass ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Anstatt sich über die wiedergewonnenen Freiheiten zu freuen, reagiert die frisch Geschiedene zunächst eher erschrocken. Irgendwie scheint sie die letzten 20 Jahre in einem Kokon verbracht zu haben. Denn auch beruflich spürt sie jetzt plötzlich neue Zeiten herannahen. Immer mehr ihrer Kunden brechen weg. Im Gespräch mit ihrer besten Freundin Imke entwickelt Tanja nach Verzagtheit Kampfesmut. Sie will beweisen, dass sie noch mithalten kann.

Eine erste Bestätigung dieser These erfährt Tanja durch Nick, einem Schreiner in den Mittdreißigern, den sie auf einer Party kennenlernt. Sie üben aufeinander eine prickelnde Anziehungskraft aus, die Tanja nach und nach auch zu genießen lernt. Beruflich ist Tanjas Weg noch etwas mühsamer. Sie hat sich in ein gewagtes Pitch-Verfahren um die Schaufenstergestaltung der jugendlichen Kleiderkette "New Born" gestürzt. Um sich dafür fit zu machen, nimmt sie sogar Onlinekurse bei Alev, einer alleinerziehenden Digital-Designerin, die sie bei dem Pitch kennengelernt hat.

Parallel dazu befindet sich Tanja quasi in Dauer-Akquise. Sie ist so sehr damit beschäftigt, ihre vielfältigen Baustellen zu bedienen, dass sie die Menschen ihres nächsten Umfeldes aus dem Blick verliert. Sie ahnt kaum, aus welchen Beweggründen ihre Mutter Ellen so akribisch ausmistet und sogar die eigene Beerdigung plant. Auch merkt sie nicht, dass ihre Tochter Lisa ihren Job verliert und ratlos nach Orientierung und Halt sucht. Es geht sogar an ihr vorüber, wie sehr Imke mal die Schulter ihrer Freundin bräuchte, sodass Imke ihr schließlich die Freundschaft kündigt.

Tanja ist erschüttert. Plötzlich merkt sie, dass sie ziemlich allein "gegen" den Rest der Welt steht - und beginnt, nun endlich auf Menschen zuzugehen. Mit Alev macht sie gemeinsam erste Gehversuche in die digitale Welt und gewinnt sogar einen kleineren Auftrag. Jedoch in Bezug auf den großen Pitch bei "New Born" sind Tanja wie Alev ratlos. Welcher Art könnte das völlig neue Einkaufsgefühl sein, das sie den Kundinnen versprechen sollen? Ob ihnen halluzinogene Pilze die erwünsche Superidee bringen? Mutig und ohne wirkliches Konzept stürzen sich die beiden in eine frei improvisierte Präsentation. Tanja spürt, dass ihre neue Zugewandtheit ihr so manch verschlossene Tür öffnet.

Darsteller

  • Tanja - Claudia Michelsen
  • Imke - Corinna Harfouch
  • Nick - Helgi Schmid
  • Lisa - Lena Klenke
  • Robert - Stephan Szász
  • Stefanie - Thelma Buabeng
  • Alev - Banafshe Hourmazdi
  • Xenia - Larissa Sirah Herden
  • Pete - Lena Eickenbusch
  • Jordy - Meik van Severen
  • Türsteher - Jakob Schreier
  • Gurke - Daniel Zillmann
  • Kiwi - Rafael Gareisen
  • Möhre - Deniz Orta
  • Ellen - Angela Winkler
  • Apotheker - Lásló I. Kish
  • Apothekerin - Jana Hampel
  • Besitzerin Tierladen - Ulrike Bliefert
  • und andere -

Stab

  • Regie - Kerstin Polte
  • Autor - Kerstin Polte

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.