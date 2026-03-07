Immer der Nase nach

Der Auszug ihrer Tochter Lisa macht der Schaufensterdekorateurin Tanja endgültig klar, dass ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Anstatt sich über die wiedergewonnenen Freiheiten zu freuen, reagiert die frisch Geschiedene zunächst eher erschrocken. Irgendwie scheint sie die letzten 20 Jahre in einem Kokon verbracht zu haben. Denn auch beruflich spürt sie jetzt plötzlich neue Zeiten herannahen. Immer mehr ihrer Kunden brechen weg. Im Gespräch mit ihrer besten Freundin Imke entwickelt Tanja nach Verzagtheit Kampfesmut. Sie will beweisen, dass sie noch mithalten kann.



Eine erste Bestätigung dieser These erfährt Tanja durch Nick, einem Schreiner in den Mittdreißigern, den sie auf einer Party kennenlernt. Sie üben aufeinander eine prickelnde Anziehungskraft aus, die Tanja nach und nach auch zu genießen lernt. Beruflich ist Tanjas Weg noch etwas mühsamer. Sie hat sich in ein gewagtes Pitch-Verfahren um die Schaufenstergestaltung der jugendlichen Kleiderkette "New Born" gestürzt. Um sich dafür fit zu machen, nimmt sie sogar Onlinekurse bei Alev, einer alleinerziehenden Digital-Designerin, die sie bei dem Pitch kennengelernt hat.



Parallel dazu befindet sich Tanja quasi in Dauer-Akquise. Sie ist so sehr damit beschäftigt, ihre vielfältigen Baustellen zu bedienen, dass sie die Menschen ihres nächsten Umfeldes aus dem Blick verliert. Sie ahnt kaum, aus welchen Beweggründen ihre Mutter Ellen so akribisch ausmistet und sogar die eigene Beerdigung plant. Auch merkt sie nicht, dass ihre Tochter Lisa ihren Job verliert und ratlos nach Orientierung und Halt sucht. Es geht sogar an ihr vorüber, wie sehr Imke mal die Schulter ihrer Freundin bräuchte, sodass Imke ihr schließlich die Freundschaft kündigt.



Tanja ist erschüttert. Plötzlich merkt sie, dass sie ziemlich allein "gegen" den Rest der Welt steht - und beginnt, nun endlich auf Menschen zuzugehen. Mit Alev macht sie gemeinsam erste Gehversuche in die digitale Welt und gewinnt sogar einen kleineren Auftrag. Jedoch in Bezug auf den großen Pitch bei "New Born" sind Tanja wie Alev ratlos. Welcher Art könnte das völlig neue Einkaufsgefühl sein, das sie den Kundinnen versprechen sollen? Ob ihnen halluzinogene Pilze die erwünsche Superidee bringen? Mutig und ohne wirkliches Konzept stürzen sich die beiden in eine frei improvisierte Präsentation. Tanja spürt, dass ihre neue Zugewandtheit ihr so manch verschlossene Tür öffnet.