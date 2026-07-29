Film
Ich will mein Glück zurück
Zur Goldenen Hochzeit plant Ulla auf dem Partyschiff "Alte Liebe" die Erneuerung des Eheversprechens. Doch vor allen Gästen gesteht ihr Mann Paul seine Liebe zu ihrer Freundin Rita.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2023
- Datum:
- Sendetermin
- 29.08.2026
- 17:30 - 19:00 Uhr
Nach dem Schock folgt die Trennung: Während Ulla einen Seitensprung verzeihen könnte, sieht Paul seine Zukunft mit Rita. Unterstützung erhält die zutiefst verletzte Ulla von ihrem Sohn Tom. Auch Ritas Tochter Henriette hält weiter zu ihr.
Als die Trennung zum Rosenkrieg ausartet, erwacht Ullas Kampfgeist. Sie meldet sich zurück zum Schuldienst und stellt sich der Frage, was schiefgelaufen ist. Um den neuen Lebensabschnitt selbst zu gestalten, setzt Ulla auf ihre Stärke, die sie bislang nie ausschließlich für sich entfaltet hat.
Besetzung
- Ulla - Michaela May
- Paul - Helmut Zierl
- Rita - Angela Roy
- Robert - Ernst Stötzner
- Henriette - Katrin Ingendoh
- Sina Stegmann - Lieselotte Voß
- Tom Baranski - Sascha Goepel
Stab
- Regie - Christina Adler
- Drehbuch - Claudia Kratochvil