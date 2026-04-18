Hüftkreisen mit Nancy

Nancy ist 24 und Fitnesstrainerin in einem Fitnessstudio, das nicht aus der modernen Welt scheint und eigentlich auch nur von einer kleinen Gruppe Muskelberge besucht wird. Doch Nancy hat die Jungs fest im Griff und packt Max bei seinem Ehrgeiz. Mit Entengang und Hüftkreisen schafft es Max nach und nach wieder zu sich selbst zurück – zum alten Max und vielleicht auch zum Sinn des Lebens, zumindest seines Sinns in seinem Leben.



Die Umwege und Erkenntnisse eines von der Midlife-Crisis geplagten Mannes können sehr schmerzhaft sein. Und Max' Frau Tina muss sich fragen, ob die belebende Beziehung ihres Mannes zu seiner jungen Fitnesstrainerin wirklich rein platonisch ist; Max selbst ist davon zumindest für eine Weile überzeugt. Irgendwann weiß er es aber selbst nicht mehr. Vielleicht müsste er wirklich einen Schlussstrich ziehen und noch einmal neu anfangen. Immerhin geht es um die zweite Hälfte seines Lebens.