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Film

Hüftkreisen mit Nancy

Max Krenke, Journalist bei einem Wochenblatt, hält als Ehemann und Familienvater das Hamsterrad des Alltags am Laufen. Bis ihm ausgerechnet an seinem 45. Geburtstag fristlos gekündigt wird.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2019
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 18.04.2027

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Plötzlich sieht er sich mit den Scherben seines Selbstbildes konfrontiert. Max beschließt, seiner Familie den Jobverlust erst einmal zu verschweigen, und sitzt seine Tage sinnlos auf einer Parkbank ab. Bis ihm engelsgleich Nancy im Park erscheint und er ihr folgt.

Nancy ist 24 und Fitnesstrainerin in einem Fitnessstudio, das nicht aus der modernen Welt scheint und eigentlich auch nur von einer kleinen Gruppe Muskelberge besucht wird. Doch Nancy hat die Jungs fest im Griff und packt Max bei seinem Ehrgeiz. Mit Entengang und Hüftkreisen schafft es Max nach und nach wieder zu sich selbst zurück – zum alten Max und vielleicht auch zum Sinn des Lebens, zumindest seines Sinns in seinem Leben.

Die Umwege und Erkenntnisse eines von der Midlife-Crisis geplagten Mannes können sehr schmerzhaft sein. Und Max' Frau Tina muss sich fragen, ob die belebende Beziehung ihres Mannes zu seiner jungen Fitnesstrainerin wirklich rein platonisch ist; Max selbst ist davon zumindest für eine Weile überzeugt. Irgendwann weiß er es aber selbst nicht mehr. Vielleicht müsste er wirklich einen Schlussstrich ziehen und noch einmal neu anfangen. Immerhin geht es um die zweite Hälfte seines Lebens.

Darsteller

  • Max - Felix Knopp
  • Tina - Rebecca Rudolph
  • Nancy - Helen Woigk
  • Fred - Rudolf Kowalski
  • Carola - Ruth Reinecke
  • Marie - Ziva-Marie Faske
  • Niklas - Alessandro Schuster
  • John Ash - Clayton Nemrow
  • Jan König - Paul T. Grasshoff
  • Murat - Imad Mardnli
  • Ronny - Tim Ricke
  • Ben - Timur Bartels
  • Dannwitz - Axel Wandtke
  • Therapeut - Thomas Bading
  • und andere -

Stab

  • Regie - Miko Zeuschner
  • Drehbuch - Johann Bunners, Martin Dolejš

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