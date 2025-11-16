Hauptnavigation

3SAT
  4. Heute heiratet mein Mann
"Heute heiratet mein Mann": Caroline (Aglaia Szyszkowitz), Ulla (Julia Cencig).

Film

Heute heiratet mein Mann

Caroline und Robert Petersen sind glücklich voneinander geschieden. Doch dass Robert, ein erfolgreicher Architekt, wieder heiraten will, wirft die chaotische Buchhändlerin aus der Bahn.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
16.11.2025
21:47 - 23:16 Uhr

Fernsehfilm

Als Robert sie auch noch zu seiner Verlobungsfeier mit der jüngeren, attraktiven Bankerin Yvonne Lünemann einlädt, fasst Caroline einen Plan: Sie taucht mit ihrem angeblich neuen Liebhaber, dem Antiquitätenhändler Janosch, auf dem Fest auf.

Das sorgt für Aufregung und Chaos. Nicht nur bei Roberts Braut und deren Familie, sondern auch bei Vater Georg, der ein Verhältnis mit Carolines Freundin Ulla hat und die Bloßstellung fürchtet. Vor allem aber bei Robert, bei dem nicht mehr vorhanden geglaubte Gefühle und damit gehörige Zweifel hochkommen: War die Scheidung vielleicht doch etwas voreilig? Wieso ist er eifersüchtig auf diesen Janosch? Als Caroline ihre Heimat verlassen will, um mit Janosch nach New York zu ziehen, fühlt sich Robert unter Handlungsdruck.

Die Hauptrollen in Michael Kreihsls Wiederauflage des deutschen Klassikers "Heute heiratet mein Mann" (1956) spielen Aglaia Szyszkowitz und Walter Sittler.

Darsteller

  • Caroline Petersen - Aglaia Szyszkowitz
  • Robert Petersen - Walter Sittler

Stab

  • Regie - Michael Kreihsl
  • Autor - Markus Mayer, Eva Spreitzhofer

