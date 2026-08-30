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Friedrich von Thun, Michele Marian, Susanne Uhlen, Peter Weck

Film

Herzensfeinde

Der pedantische Hypochonder Hermann Ladner lässt sich vom Bruder seiner verstorbenen Frau, dem charmanten Betrüger Heinz Wucher, zu einer Kreuzfahrt einladen. Die wird turbulent.

Produktionsland und -jahr:
Österreich 2001
Datum:
Sendetermin
30.08.2026
15:43 - 17:14 Uhr

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Heinz verspielt das Reisegeld, worauf sich Hermann wutentbrannt allein mit dem Wohnwagen aufmacht - nicht ahnend, dass er den reuigen Heinz bereits an Bord hat. Nach unfreiwilligen Aufenthalten im Gefängnis und im Krankenhaus landen die beiden am Ossiacher See.

Mit dem Auftauchen von zwei attraktiven Damen beginnen dort die Verwicklungen erst so richtig.

Darsteller

  • Heinz Wucher - Friedrich von Thun
  • Hermann Ladner - Peter Weck
  • Mia - Michèle Marian
  • Franziska - Susanne Uhlen

Stab

  • Regie - Peter Weck
  • Autor - Uli Brée

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