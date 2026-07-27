Film
Heiraten ist auch keine Lösung
Lisbeth ist beunruhigt, denn seit Tagen geht ihre in Italien studierende Tochter Fanny nicht ans Telefon. Ist ihr vielleicht etwas zugestoßen? Die Münchner Beamtin reist spontan nach Urbino.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 11.10.2026
- Lisbeth - Saskia Vester
- Carla - Katja Flint
- Fanny - Sonja Gerhardt
- Luca - Kostja Ullmann
- Marco - Francesco Pannofino
- Nonna - Barbara Morawiecz
- Paul - Stéphane Maeder
- Münchner Polizist - Dirk Ossig
- Lisbeths Kollegin - Julia Eder
Besetzung
- Regie - Sibylle Tafel
- Drehbuch - Sibylle Tafel
Stab
- Regie - Sibylle Tafel
- Drehbuch - Sibylle Tafel