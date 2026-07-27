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Film

Heiraten ist auch keine Lösung

Lisbeth ist beunruhigt, denn seit Tagen geht ihre in Italien studierende Tochter Fanny nicht ans Telefon. Ist ihr vielleicht etwas zugestoßen? Die Münchner Beamtin reist spontan nach Urbino.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 11.10.2026

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm
  • Lisbeth - Saskia Vester
  • Carla - Katja Flint
  • Fanny - Sonja Gerhardt
  • Luca - Kostja Ullmann
  • Marco - Francesco Pannofino
  • Nonna - Barbara Morawiecz
  • Paul - Stéphane Maeder
  • Münchner Polizist - Dirk Ossig
  • Lisbeths Kollegin - Julia Eder


Besetzung

  • Regie - Sibylle Tafel
  • Drehbuch - Sibylle Tafel

Stab

  • Regie - Sibylle Tafel
  • Drehbuch - Sibylle Tafel

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