Film
Heinrich Vogeler – Maler, Genosse, Märtyrer
Der Künstler Heinrich Vogeler, der vor allem für seine Werke im Jugendstil bekannt ist, war Anfang des 20. Jahrhunderts Mitbegründer der Künstlerkolonie Worpswede und Liebling des Bürgertums.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 28.08.2026
Doch der Erste Weltkrieg weckte sein politisches Interesse, das ihn und seine Kunst für immer veränderte. - Dokudrama mit Florian Lukas, Anna Maria Mühe, Johann von Bülow und Alice Dwyer.
Besetzung
- Heinrich Vogeler - Florian Lukas
- Martha Vogeler - Anna Maria Mühe
- Rainer Maria Rilke - Johann von Bülow
- Sonja - Alice Dwyer
Stab
- Regie - Marie Noelle
- Heinrich Vogeler - Florian Lukas
- Martha Vogeler - Anna Maria Mühe
- Rainer Maria Rilke - Johann von Bülow
- Sonja - Alice Dwyer
- Regie - Marie Noelle