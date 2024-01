Heimat zu verkaufen

Mit Österreich ist auch die deutsche Schauspielerin Henriette Richter-Röhl, die dem Publikum bereits aus "Sturm der Liebe" bekannt ist, bestens vertraut: "Dadurch, dass ich in Graz studiert habe, mein Mann Österreicher ist und wir oft bei seiner Familie in Klagenfurt sind, ist dieses schöne Land meine zweite Heimat geworden. Sobald ich über die Grenze fahre, werden meine Muskeln weich und ich schalte um auf Urlaubsmodus." Die Wienerin Ulrike Beimpold, die vor allem die Vielfalt und die hohe Lebensqualität Österreichs zu schätzen weiß, liegt besonders eine Botschaft am Herzen: "Ein so schöner See, an dem die Natur trotz guter Infrastruktur so toll erhalten ist. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Deshalb müssen wir mit unserem Heimatplaneten Erde auch sehr sorgfältig umgehen."