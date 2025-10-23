Hartwig Seeler – Im Labyrinth der Rache

Während ihm sein ursprünglicher Auftrag zunehmend entgleitet, taucht der einfühlsame Titelheld in eine Zwischenwelt von Erinnerungen und Trugbildern ein. Grimme-Preisträger Johannes Fabrick inszenierte den Psychothriller als emotionsgeladene Jagd nach einem Phantom.



Die malerische Landschaft mit geheimnisvollen Grotten dient als Kulisse für den dritten Film der erfolgreichen Krimidrama-Reihe.



Der Privatdetektiv Hartwig Seeler lässt sich zu einem Auftrag überreden, den er eigentlich ablehnen möchte: Im südgriechischen Kardamili soll der Münchner Ex-Polizist nach dem verschwundenen Bruder seines Auftraggebers suchen. Mit dem Küstenort verbindet Seeler eigene Erinnerungen an den letzten Urlaub vor dem Tod seiner Frau Maria. Was für ein Zufall! Oder vielleicht ein guter Anlass, das Trauma endlich zu verarbeiten?



Nach seiner Ankunft versucht Seeler, die Spur des Vermissten aufzunehmen. Sein Ausgangspunkt, ein Foto mit dem Gesuchten in einer bekannten Taverne, führt zwar zu der Urlauberin Sarah. Jedoch behauptet die Frau, den Mann auf dem Bild noch nie gesehen zu haben. Auch die Begegnung mit dem zwielichtigen Partykönig Zehnberg gibt dem erfahrenen Ermittler das beängstigende Gefühl, Teil eines mysteriösen Spiels zu sein. Als Einsatz geht es, wie Seeler nach einem Zwischenfall auf einer steilen Serpentinenstraße feststellen muss, um sein eigenes Leben.