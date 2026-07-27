Film
Haltet die Welt an
In einem kleinen Ort in der Nähe von Bremerhaven lebt Krankengymnastin Katja mit ihrem achtjährigen Sohn Tobias und ihrem Lebensgefährten Jürgen auf einem ehemaligen Bauernhof.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2010
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 18.10.2026
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
- Ton
- AD
Da in der Region erst wenige Monate zuvor das Mädchen Levke von einem Unbekannten ermordet wurde, setzt ein Großaufgebot an Beamten und Freiwilligen umgehend eine aufsehenerregende Suchaktion in Gang. Der verzweifelten Katja wird Hauptkommissar Roman Maartens zur Seite gestellt: Der erfahrene Polizist und Familienvater verfügt über eine psychologische Ausbildung, um bei solchen Fällen die Familienangehörigen betreuen zu können und sie von der sensationslüsternen Presse abzuschotten.
Tage vergehen, ohne dass Tobias gefunden wird. Aus Tagen werden Wochen – zwischen Warten, Hoffen und Selbstvorwürfen verwandelt sich Katjas Leben langsam, aber sicher in einen Albtraum. Während Jürgen die Situation mit Alkohol zu bewältigen versucht und durch sein auffälliges Verhalten ins Visier der Ermittler gerät, steht Roman Katja fest zur Seite. Durch sein Engagement und Mitgefühl droht er sogar seine eigene Familie zu vernachlässigen. Nachdem die bis dahin größte Suchaktion in der Geschichte der Bundesrepublik auch Wochen nach Tobias Verschwinden ohne Ergebnis bleibt, hat die Polizeiführung keine Wahl mehr, als die Suche abzubrechen. Katja fühlt sich verraten und enttäuscht.
Erst mit der Ergreifung jenes Triebtäters, der auch die kleine Levke ermordet hat, stößt Roman auf eine heiße Spur. Es gelingt ihm, den seelisch labilen Mann zu einem Geständnis zu bewegen. Für Katja scheint diese Wendung zu spät zu kommen: Sie sieht in ihrem Leben keinen Sinn mehr. Ohne ihren Sohn möchte sie nicht weiterleben.
Der Fall des kleinen Felix, der im Oktober 2004 von einem Triebtäter ermordet wurde, sorgte bundesweit für großes Aufsehen. Um den traumatischen Verlust ihres Kindes zu verarbeiten, schrieb die Mutter des Jungen, Anja Wille, drei Jahre später ein Buch über die Geschehnisse: „Und trotzdem lebe ich weiter – Mein Leben ohne Felix“.
Mit „Haltet die Welt an“ ist Regisseur Hartmut Griesmayr eine feinfühlige Adaption des Buchs gelungen. Der hervorragend gespielte und mit der gebotenen Zurückhaltung inszenierte Film macht die enorme seelische Belastung einer Mutter nachfühlbar, die über Wochen hinweg um das Schicksal ihres geliebten Kindes bangen muss. In der Hauptrolle liefert Christine Neubauer als verzweifelte Mutter eine der besten Leistungen ihrer Karriere. Nicht weniger beeindruckend sind Filip Peeters als einfühlsamer Polizist und Martin Feifel als verdächtiger Lebenspartner.
Darsteller:
- Katja Winzer - Christine Neubauer
- Roman Maartens - Filip Peeters
- Jürgen Behrendt - Martin Feifel
- Silke Maartens - Andrea Lüdke
- Antja Langer - Katharina Abt
- André Spanuth - Thorsten Merten
- Bernd Krückeberg - Jürgen Heinrich
- Tim Maartens - Finn Luca Jedamzick
- Ole Maartens - Jascha Gebauer
- Tobias Winzer - Ludwig Skuras
- Frau Kalkreuth - Senta Sommerfeld
- Susanne Spanuth - Franziska Mencz
- Markus Lohmann - Antoine Monot, Jr.
- Sina Meyer - Marie Kienecker
- Almut - Katrin Kluge
Stab:
- Regie - Hartmut Griesmayr
- Drehbuch - Annette Hess