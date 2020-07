Gotthard (2/2)

Drei Jahre sind vergangen, und der Tunnelbau am Gotthard kommt nur schleppend voran - zu langsam für die Investoren, die Favre den Geldhahn zudrehen. Max kehrt nach Göschenen zurück. Im Gepäck hat er Favre-Franken. Diese müssen von den Arbeitern und dem Gewerbe gutgeheissen werden, sonst ist der Tunnelbau am Ende. Es ist eine Reise mit gemischten Gefühlen. Wie wird es sein, Anna und Tommaso nach so vielen Jahren wieder zu begegnen?