Film
Glück auf vier Rädern
Nach erfülltem Akademikerleben stolpert Psychologieprofessor Friedrich Sibelius in ein neues, turbulentes Dasein zwischen Familie, Versuchungen und überraschenden Chancen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 25.07.2026
- 17:30 - 19:00 Uhr
Statt Ruhe erwarten ihn Vorlesungen für die Enkel, ein Salsakurs, Gutachten für den Sohn und Babysitting. Beim Führerschein trifft er auf die charmante Fahrlehrerin Eva – und gerät zusätzlich als Schauspieler in eine Filmproduktion.
Friedrich genießt die neue Aufmerksamkeit und fällt sogar absichtlich durch die Prüfung, um mehr Zeit mit Eva zu verbringen. Nach einem Unfall ergibt sich endlich ein Rendezvous – doch stellt sich die Frage, ob er dieses Erlebnis seinem Freund, Weihbischof Schaffele, beichten muss.
Besetzung
- Friedrich Sibelius - Peter Weck
- Anna Sibelius - Heidelinde Weis
- Carolin Palm - Katharina Marie Schubert
- Robert Palm - Burkhard Heyl
- Sylvia Collin - Marie Munz
- Thomas Sibelius - Pierre Besson
- Eva Trostberg - Claudia Messner
- Weihbischof Schaffele - Lambert Hamel
- Raffaela Stolle - Eva Kryll
- Niki - Gregory Borlein
- Linchen - Dido Knöpfel
- Hubert Schröder - Andrè Kaminski
- Lioba Müller - Judith Huber
- Ines Glück - Heide Hoffmann
- Maximilian Palm - Norbert Hansing
Stab
- Regie - Dagmar Knöpfel
- Drehbuch - Franz Seitz, Gabriele Terofal