Gloria - Das Leben wartet nicht
Gloria, temperamentvolle Best Agerin und seit 14 Jahren glücklich geschieden, kann mit ihrem Leben zufrieden sein. Zu ihren erwachsenen Kindern Anne und Peter hat sie ein gutes Verhältnis. Sie könnten sich zwar öfter bei ihr melden, aber Gloria kommt damit zurecht. Ihr stressfreier Job bei einer Versicherungsgesellschaft lässt genügend Zeit und Energie für neue Hobbys oder um Tanzen zu gehen. Und doch fehlt irgendetwas.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 13.12.2025
- 22:45 - 00:15 Uhr
Als Gloria Arnold bei einer Ü50-Discoparty kennenlernt, werden bei ihr längst verloren geglaubte Gefühle neu entfacht. Aus einem etwas unbeholfenen One-Night-Stand wird eine Affäre – und schon bald etwas mehr. Ohne lange nachzudenken, führt Gloria ihren neuen Freund in ihre Familie ein.
Arnold tut sich jedoch schwer. Einerseits gewinnt er Glorias Vertrauen mit seiner hemmungslos-romantischen Direktheit, andererseits führt er seltsame Telefonate mit seinen Töchtern und seiner Ex-Frau. Dass er vor ihnen die Beziehung zu ihr verschweigt, ist für Gloria ein Schock. Sie ist wegen ihrer Liebesbeziehung zwar ebenfalls skeptisch, möchte aber die unverhoffte Chance nutzen, mit Arnold etwas Neues anzufangen.
Regisseur Sebastián Lelio begeisterte 2013 mit seiner Tragikomödie "Gloria", für die die Hauptdarstellerin Paulina García mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet wurde. In Hollywood bekam der vielfach ausgezeichnete chilenische Filmemacher die Gelegenheit, das Remake "Gloria - Das Leben wartet nicht" mit der von ihm bewunderten Julianne Moore in der Titelrolle zu inszenieren. Die charismatische Oscarpreisträgerin stellt Lelio konsequent in den Mittelpunkt seiner feinfühlig erzählten Geschichte. John Turturro, einer der interessantesten Darsteller des US-Arthouse-Kinos, spielt ihren Geliebten.
Besetzung
- Gloria - Julianne Moore
- Arnold - John Turturro
- Peter - Michael Cera
- Anne - Caren Pistorius
- Dustin - Brad Garrett
- Fiona - Jeanne Tripplehorn
- Melinda - Barbara Sukowa
- Jeremy - Sean Astin
Stab
- Regie - Sebastián Lelio