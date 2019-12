Geliebter Johann, Geliebte Anna

(v.li.): Roland Koch (Metternich), Franz Morak (Kaiser Franz), Julia Stemberger (Kaiserin Caroline Auguste).

Quelle: ORF/Epo-Film/Alfons Kowatsch.

Regisseur Julian Pölsler gelang es, ein Starensemble um sich zu scharen, und verriet schon während der Dreharbeiten: "Sowohl vor als auch hinter der Kamera habe ich exzellente Leute um mich. Beim Cast habe ich versucht, das Beste zu kriegen, was es in Österreich und Deutschland gibt, und das ist mir auch gelungen."



In der Titelrolle des Erzherzogs Johann ist Tobias Moretti zu sehen. Anna Plochl, die Liebe seines Lebens, wird von Shootingstar Anna Maria Mühe verkörpert. Der Vater von Anna Plochl wird von "Jedermann" Peter Simonischek dargestellt, und Publikumsliebling Max von Thun steht als Zahlbruckner, Sekretär und enger Vertrauter des Erzherzogs vor der Kamera. Den erbitterten Widersacher Johanns, Kanzler Fürst Metternich, spielt Roland Koch. Der Bruder von Erzherzog Johann, Kaiser Franz, wird von Franz Morak dargestellt. Petra Morzé verkörpert Anna Plochls Mutter. Gerti Drassl ist in der Rolle der gegen Anna intrigierenden Stiefmutter Aloisia Strenberger zu sehen. Anna Maria Sturm steht Anna Plochl als ihre beste Freundin zur Seite. Theatermacher Heribert Sasse zeigt sich in der Rolle des Oberamtsrats Josef Ritter. Metternichs Mätresse, Gräfin Dorothy Lieven wird von Aglaia Szyszkowitz gespielt, und Burgtheater-Ensemblemitglied Gertraud Jesserer ist als Freifrau von Palffy-Batany zu erleben. Außerdem konnte Julian Pölsler den Liedermacher und Weltmusiker Hubert von Goisern als Bauer Paul Adler gewinnen.