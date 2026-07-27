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Film

Die Frau des Heimkehrers

Deutschland 1944: Im Osten geht der Krieg in die Schlussphase, als der Soldat Karlheinz Rombach noch einmal Fronturlaub erhält und einige unbeschwerte Stunden mit seiner Frau Eva verbringt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 07.05.2027

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Der Kult ums Ei

Beim Abschied bittet er seinen Jugendfreund Sebastian, einen Kriegsinvaliden, sich um Eva und seinen kleinen Sohn Peter zu kümmern.

Kurz vor Kriegsende gerät Karlheinz in russische Gefangenschaft, und die Briefe, die er nach Hause schreibt, kommen nie an. Die Jahre ziehen ins Land, doch Eva glaubt fest an die Rückkehr ihres Mannes. Sie ahnt nicht, dass Karlheinz nach gescheitertem Fluchtversuch zu 25 Jahren Haft in einem Arbeitslager verurteilt wurde.

Während Eva in den Nachkriegsjahren eine harte Zeit durchmacht, geben Freunde und Familie ihr immer wieder zu verstehen, dass es allmählich an der Zeit sei, sich auf einen anderen Mann einzulassen - schließlich braucht auch der Junge einen Vater. Doch erst als im Sommer 1948 der Kriegsheimkehrer Sven Elsenau auftaucht und Eva den letzten Funken Hoffnung auf die Rückkehr ihres Mannes nimmt, gibt sie dem schüchternen Werben Sebastians nach, der sich stets aufopfernd um sie gekümmert hat.

Nach Jahren der Entbehrung und des Leidens empfindet Eva erstmals wieder Freude am Leben - als Karlheinz überraschend vor ihr steht.

Das aufwendig inszenierte und liebevoll ausgestattete Melodram erzählt die bewegende Geschichte einer Ehefrau und Mutter nach dem Zweiten Weltkrieg. In der Titelrolle zeigt Christine Neubauer eine weitere Facette ihrer Wandlungsfähigkeit. An ihrer Seite spielen Timothy Peach und Martin Feifel ("Rosenstraße"). Weiterhin zu sehen sind die berühmte DEFA-Schauspielerin Eva-Maria Hagen sowie Peter Sodann. Regie führte Gabi Kubach nach einem Buch des renommierten Autors Felix Huby.

Besetzung:

  • Eva Rombach - Christine Neubauer
  • Karlheinz Rombach - Timothy Peach
  • Sebastian Teinert - Martin Feifel
  • Magdalena Kantor - Eva-Maria Hagen
  • Julius Kantor - Peter Sodann

Stab:

  • Drehbuch: Felix Huby
  • Regie: Gabi Kubach
  • Eva Rombach - Christine Neubauer
  • Karlheinz Rombach - Timothy Peach
  • Sebastian Teinert - Martin Feifel
  • Magdalena Kantor - Eva-Maria Hagen
  • Julius Kantor - Peter Sodann
  • Hilde Kienzle - Esther Esche
  • Anselm Gruber - Bruno F. Apitz
  • Regie - Gabi Kubach
  • Drehbuch - Felix Huby
  • Eva Rombach - Christine Neubauer
  • Karlheinz Rombach - Timothy Peach
  • Sebastian Teinert - Martin Feifel
  • Magdalena Kantor - Eva-Maria Hagen
  • Julius Kantor - Peter Sodann
  • Hilde Kienzle - Esther Esche
  • Anselm Gruber - Bruno F. Apitz
  • Regie - Gabi Kubach
  • Drehbuch - Felix Huby

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