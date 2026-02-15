Film
Folge deinem Herzen
Katrin Berger arbeitet erfolgreich in der Pharmabranche. Ihr Traumberuf ist das nicht, eigentlich ist sie Ärztin. Nach einem traumatischen Erlebnis hat sie jedoch den Beruf gewechselt.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2006
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 14.02.2027
Auch ihre großen Liebe Max, mit dem zusammen sie studiert hatte, verließ sie damals. Als die beiden sich nach Jahren wieder über den Weg laufen, wird Katrin klar, dass sie Max noch immer liebt. So willigt sie ein, seine Frau zu werden und ihm nach Afrika zu folgen.
Zusammen mit seinem Freund Sam hat Max in Namibia seine Lebensaufgabe in der Leitung des Buschkrankenhauses Guguletho gefunden. Doch als Katrin kurze Zeit später in Namibia eintrifft, erhält sie eine schockierende Nachricht: Max ist in der Nacht zuvor bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Er hinterlässt einen Jungen, Neo, und die kleine Tochter Lindiwe. Die beiden haben bereits vor einigen Jahren ihre Mutter verloren und sind nun Vollwaisen. Katrin fühlt sich für die Kinder verantwortlich und will sie mit nach Deutschland nehmen, doch Neo und Lindiwe wollen nichts von ihr wissen.
Um sich nützlich zu machen, springt Katrin einstweilen im Krankenhaus ein - obwohl sie im OP-Raum noch immer Beklemmungen hat. Allmählich findet sie Zugang zu den Kindern, doch als Neo plötzlich infolge eines akuten Blinddarmdurchbruchs Bauchschmerzen und Fieber bekommt, wird Katrin von ihrer Vergangenheit eingeholt: Nur eine Notoperation kann den Jungen retten - Katrin muss den Dämon ihrer Angst besiegen.
Besetzung
- Dr. Katrin Berger - Christine Neubauer
- Dr. Sam Vanderloo - Francis Fulton-Smith
- Dr. Max Berger - Timothy Peach
- Neo Berger - Pascal Andres
- Lindiwe Berger - Ronja Forcher
- Makhulu - Nonkosi Frances Ndlazilwana
- Kim - Fezile Mpela
- Ari - Michelle Molatlou
- Nomsa - Zandile Mstuona
- Dr. Nelson - Tshamano Sebe
Stab
- Regie - Peter Sämann
- Drehbuch - Wilfried Schwerin von Krosigk, Sue Schwerin von Krosigk
- Dr. Katrin Berger - Christine Neubauer
- Dr. Sam Vanderloo - Francis Fulton-Smith
- Dr. Max Berger - Timothy Peach
- Neo Berger - Pascal Andres
- Lindiwe Berger - Ronja Forcher
- Makhulu - Nonkosi Frances Ndlazilwana
- Kim - Fezile Mpela
- Ari - Michelle Molatlou
- Nomsa - Zandile Mstuona
- Dr. Nelson - Tshamano Sebe
- Regie - Peter Sämann
- Drehbuch - Wilfried Schwerin von Krosigk, Sue Schwerin von Krosigk