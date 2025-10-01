Flunkyball

Jetzt hat er also eine Freundin. Und was für eine! Der 16-jährige Franz war bisher – im Gegensatz zu seiner großen Schwester Milli – ein stiller, schüchterner Einzelgänger.



Umso beeindruckter sind seine Eltern, als er eines Nachts die hübsche, selbstbewusste Zoe mit nach Hause bringt. Schnell findet Zoe den Weg ins Herz von Franz' Familie. Oder erzählt Zoe einfach nur, was alle hören wollen, weil sie ihre versteckten Süchte sieht?



Nach einer rauschhaften Nacht ist Zoe verschwunden und Franz' Herz gebrochen. Er muss sie wiedersehen, macht sich auf die Suche nach Zoe.



Ein feinsinniger Coming-of-Age-Film, inszeniert von Alexander Adolph mit Silke Bodenbender und Fabian Hinrichs als Eltern.