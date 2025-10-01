Hauptnavigation

Ein junges Paar küsst sich in einer tanzenden Menschenmenge.

Film

Flunkyball

Jetzt hat er also eine Freundin. Und was für eine! Der 16-jährige Franz war bisher – im Gegensatz zu seiner großen Schwester Milli – ein stiller, schüchterner Einzelgänger.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2023
Datum:
Sendetermin
01.10.2025
22:25 - 23:55 Uhr

Fernsehfilm

Umso beeindruckter sind seine Eltern, als er eines Nachts die hübsche, selbstbewusste Zoe mit nach Hause bringt. Schnell findet Zoe den Weg ins Herz von Franz' Familie. Oder erzählt Zoe einfach nur, was alle hören wollen, weil sie ihre versteckten Süchte sieht?

Nach einer rauschhaften Nacht ist Zoe verschwunden und Franz' Herz gebrochen. Er muss sie wiedersehen, macht sich auf die Suche nach Zoe.

Ein feinsinniger Coming-of-Age-Film, inszeniert von Alexander Adolph mit Silke Bodenbender und Fabian Hinrichs als Eltern.

Darsteller

  • Franz - Laurids Schürmann
  • Zoe - Lena Klenke
  • Caro (Mutter) - Silke Bodenbender
  • Martin (Vater) - Fabian Hinrichs
  • Milli (Emilia) - Clara Vogt
  • Oma - Lisa Kreuzer
  • Barbara - Jule Ronstedt

Stab

  • Regie - Alexander Adolph
  • Drehbuch - Alexander Adolph

