Film
Flitzer
Der brave Deutschlehrer Balz Näf gerät in eine finanzielle Schieflage. Um an Geld zu kommen, beginnt er Sportwetten auf Flitzer zu organisieren.
- Produktionsland und -jahr:
- Schweiz 2017
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 02.09.2026
Im ausverkauften Wankdorf Stadion reisst sich der 53-jährige Lehrer Balz Näf die Kleider vom Leib und stürmt splitterfasernackt über den Rasen. Die Securityleute jagen ihm nach.
Fünf Monate zuvor: Der spiessige Deutschlehrer Balz Näf steht vor seiner Klasse, versucht den Schülern seinen Lieblingsautor Gottfried Keller schmackhaft zu machen. Er ärgert sich, dass sein Projekt, ein Gottfried-Keller-Museum zu gründen, von seinen Lehrerkollegen zugunsten eines neuen Sportplatzes boykottiert wurde. Weil er genug davon hat, ständig übergangen zu werden, erschwindelt er sich vom Rektor eine Unterschrift für eine Vollmacht, hebt das gesamte Schuldgeld ab und versucht, dieses mit Sportwetten bei seinem Coiffeur Kushtrim zu verdoppeln. Doch die Wette geht verloren und alles Geld ist weg.
Um seine Situation zu retten, kommt er auf eine verrückte Idee. Er spannt mit seinem Coiffeur zusammen und rekrutiert und trainiert Flitzer, die für illegale Sportwetten so lange als möglich nackt über das Fussballfeld rennen. Der neue Trendsport wird zur Sensation, verbessert aber die Lage von Balz nicht. Weil er dem Bauleiter des Sportplatzes einiges schuldig bleibt, wird er von diesem verprügelt. Zudem fragt ihn der Rektor verwundert, weshalb die Schulkreditkarte gesperrt ist. Balz steht unter grösserem Druck denn je. Und natürlich geht es nicht lange, bis die Polizei von den Machenschaften Wind bekommt. Da verliebt sich Balz auch noch ausgerechnet in die Polizistin, die ihm das Handwerk legen soll.
- Balz Näf - Beat Schlatter
- Polizistin - Doro Müggler
- Elisa Näf - Luna Wedler
- Coiffeur Kushtrim - Bendrit Bajra
- Annina Strebel - Una Rusca
- Regie - Peter Luisi
- Drehbuch - Peter Luisi, Beat Schlatter
- Balz Näf - Beat Schlatter
- Polizistin - Doro Müggler
- Elisa Näf - Luna Wedler
- Coiffeur Kushtrim - Bendrit Bajra
- Annina Strebel - Una Rusca
- Regie - Peter Luisi
- Drehbuch - Peter Luisi, Beat Schlatter