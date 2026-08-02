Um seine Situation zu retten, kommt er auf eine verrückte Idee. Er spannt mit seinem Coiffeur zusammen und rekrutiert und trainiert Flitzer, die für illegale Sportwetten so lange als möglich nackt über das Fussballfeld rennen. Der neue Trendsport wird zur Sensation, verbessert aber die Lage von Balz nicht. Weil er dem Bauleiter des Sportplatzes einiges schuldig bleibt, wird er von diesem verprügelt. Zudem fragt ihn der Rektor verwundert, weshalb die Schulkreditkarte gesperrt ist. Balz steht unter grösserem Druck denn je. Und natürlich geht es nicht lange, bis die Polizei von den Machenschaften Wind bekommt. Da verliebt sich Balz auch noch ausgerechnet in die Polizistin, die ihm das Handwerk legen soll.