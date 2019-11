Feine Dame

Rosen für die Autorin gibt es auch von den Hauptdarstellern: "Das ist eines jener Bücher in letzter Zeit, die ich total verschlungen habe. Es ist ein wunderbares Drehbuch, in das man versinkt vor lauter Vergnügen", sagt zum Beispiel "Tatort"-Kommissar und "Winzerkönig" Harald Krassnitzer. "Die Geschichte ist so abwechslungsreich und lebendig. Einerseits ist es wie eine klassische Screwballkomödie geschrieben, dann kippt es in die Tragödie und dann hüpft es wieder in eine Verwechslungskomödie." Auch über seine Rolle ist Krassnitzer, der bereits einen kleinen Part in Schwarzenbergers "Margarete Steiff" hatte, happy: "Sie ist ganz anders als frühere Rollen, die ich gespielt habe. Das ist ein etwas patscherter, ungeschickter Mensch, der bei seiner Frau immer den Kürzeren zieht. Er kompensiert das alles mit seinem Beruf - und sein einziges Vergnügen ist es, Tennis zu spielen. Als Nora auftaucht, eröffnet sich für ihn natürlich eine neue Lebensperspektive."