  4. Familienerbe
Ein Mann und eine Frau stehen mit Regenschirmen am Wasser.

Film

Familienerbe

Georg und Regine Schlegel, beide Verhaltensforscher, verunglücken bei einem Verkehrsunfall, während parallel ihre drei erwachsenen Kinder Vorbereitungen für den 40. Hochzeitstag treffen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.11.2025
22:25 - 00:00 Uhr

Mehr

teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Aus einer heiter geplanten Familienfeier wird durch den plötzlichen Tod der Eltern das Kampfgebiet einer Erbengemeinschaft, die mit pointierten Dialogen und viel Humor um ein Haus, um Lebensentwürfe und um gegenseitige Anerkennung ringt.

Ob der Tatsache, dass es anscheinend kein Testament gibt und alle sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was jetzt mit dem Haus der Eltern, passieren soll, brechen alte Konflikte wieder auf. Dazu ist Leo die leibliche Tochter von Georg, Maren die leibliche Tochter von Regine und Mattes der einzige Sohn beider Eltern.

Die Sorge, möglicherweise leer auszugehen, bringt die drei dazu, Dinge zu tun, die sie sich selbst nie zugetraut hätten. Vor allem die überkorrekte Maren will sich von ihren Geschwistern nicht übervorteilen lassen und unterschlägt das sehr wohl existierende Testament. Noch ahnt niemand, dass Judith, die in der Schlegel-Villa als Kunst-Stipendiatin untergebracht ist, eine Tochter von Georg und damit eine weitere Erbin ist.

Das Chaos ist perfekt, als sich herausstellt, dass hohe Schulden auf dem Haus lasten. Die vier müssen nun an einem Strang ziehen, um das Familienerbe im Sinne ihrer Eltern zu retten.

Darsteller

  • Maren Schlegel - Ulrike C. Tscharre
  • Torsten - Torben Liebrecht
  • Leo Schlegel - Christina Hecke
  • Lissai - Ivy Quainoo
  • Mattes Schlegel - Lucas Prisor
  • Judith - Anne-Marie Lux
  • Regine Schlegel - Sabine von Maydell
  • Georg Schlegel - Walter Kreye

Stab

  • Regie - Holger Haase
  • Drehbuch - Simone Kollmorgen

