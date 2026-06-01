Einspruch, Schatz! - Ein Fall von Liebe

Eva kommen jedoch schon bald Zweifel, ob ihr Schwarm wirklich mit offenen Karten spielt. Doch um ihre privaten Turbulenzen zu sortieren, bleibt zu wenig Zeit – zumal sich Eva um ihren Vater kümmern muss. Ihre ganze Energie will sie außerdem für eine verzweifelte Mandantin einsetzen: Die Altenpflegerin Christina droht nach dem Tod ihrer Ehefrau das Sorgerecht für die achtjährige Marie zu verlieren. Als Eva für Maria und Christina in den Ring zieht, ahnt die Anwältin nicht, mit wem sie es auf der Gegenseite zu tun bekommt.