Film
Einspruch, Schatz! - Ein Fall von Liebe
Die Anwältin Eva Schatz kämpft mit Leib und Seele für die Rechte ihrer Mandanten. Kein Wunder, dass ihre beste Freundin Sissi bei ihrer Scheidung auf Evas Qualitäten vertraut.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 27.06.2026
- 17:30 - 19:00 Uhr
Dass man auch ohne Liebe glücklich sein kann, ist die feste Überzeugung der Juristin. Doch ihre neue Bekanntschaft Hanno würde ganz gut ins Konzept der lebensfrohen Singlefrau passen: gut aussehend, sinnlich – und ungebunden. So tritt Hanno zumindest auf.
Eva kommen jedoch schon bald Zweifel, ob ihr Schwarm wirklich mit offenen Karten spielt. Doch um ihre privaten Turbulenzen zu sortieren, bleibt zu wenig Zeit – zumal sich Eva um ihren Vater kümmern muss. Ihre ganze Energie will sie außerdem für eine verzweifelte Mandantin einsetzen: Die Altenpflegerin Christina droht nach dem Tod ihrer Ehefrau das Sorgerecht für die achtjährige Marie zu verlieren. Als Eva für Maria und Christina in den Ring zieht, ahnt die Anwältin nicht, mit wem sie es auf der Gegenseite zu tun bekommt.
Darsteller
- Eva Schatz - ChrisTine Urspruch
- Hanno Bertram - Wolfram Grandezka
- Werner Schatz - Jochen Busse
- Sissi Konrad - Karmela Shako
- Gisela Bertram - Tatja Seibt
- Lili Bertram - Lola Höller
- Neil Bertram - Edgar Emil Garde
- Tim Bertram - Maximilian Brunn
- Christina Sprenger - Cornelia Gröschel
- Marie Klatt - Rosa Wirtz
Stab
- Regie - Thomas Freundner
- Drehbuch - Torsten Lenkeit