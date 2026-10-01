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Nina (Arian Wegener) weiß genau, wer sie ist!

Film

Einfach Nina

Die achtjährige Nina ist selbstbewusst und lebenslustig, aber bei ihrer Geburt ist ein Fehler passiert: Sie wurde als Niklas geboren. Für Nina ist klar, dass dieser Irrtum behoben werden muss.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2022
Datum:
Sendetermin
28.10.2026
22:25 - 23:55 Uhr

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Sie fasst sich ein Herz und teilt ihrer Familie klipp und klar mit, dass sie schon immer ein Mädchen war und endlich als solches leben möchte. Doch lediglich von Opa Thilo erfährt die mutige Grundschülerin volle Unterstützung.

Ihre ohnehin zerstrittenen Eltern Simone und Martin sowie Bruder Ben kommen mit Ninas Neuigkeit nicht so leicht klar. Martin klammert sich an den Gedanken, dass Nina nur eine Phase durchlebt, Simone möchte ihr Kind unterstützen. Beide möchten Nina schützen – doch was ist der richtige Weg? Alte Streitigkeiten brechen auf. Auch in Ninas Umfeld, unter den Nachbarn und in der Schule tun sich nicht alle leicht. Hält die Familie trotzdem zusammen – und zu Nina?


Besetzung


  • Simone Glasewald - Friederike Becht
  • Nina Glasewald - Arian Wegener
  • Martin Glasewald - Ulrich Friedrich Brandhoff
  • Thilo Glasewald - Michael Wittenborn
  • Sandra - Anjorka Strechel
  • Christoph Breuer - Golo Euler
  • Ben - Ludwig Samuel Ott

Stab


  • Regie - Karin Heberlein
  • Drehbuch - Karin Heberlein, Angela Gilges, Christopher von Delhaes

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