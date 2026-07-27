Film
Eine Robbe und das große Glück
Hochstimmung in dem kleinen Dorf am Meer: Der alte Tierarzt Doc Hansen heiratet Stina nach über 40 Jahren. Dem „jungen Paar“ ist dabei etwas mulmig zumute. Ob das gut geht?
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 08.11.2026
Ähnlich geht es auch dem weiteren Liebespaar: Der Tierarzt Thomas zieht mit seinen beiden Kindern Nele und Moritz aus der Stadt zu seiner großen Liebe, der Fischerin Anne. Anne erwartet ihre neue "Familie" mit einer Mischung aus Freude und Unsicherheit.
Ist sie es doch seit Jahren gewohnt, allein zu leben. Tatsächlich fühlt sich die junge Frau von dem Trubel und der plötzlichen Unordnung in ihrem kleinen, idyllischen Haus etwas überfordert, und auch Thomas, der Doc Hansens Tierarztpraxis übernimmt, reagiert frustriert auf die skeptischen Blicke der Landleute.
Zudem beobachten die anderen Fischer Annes neues Glück sehr aufmerksam. Sie sind überzeugt, dass sie ihren Beruf schon bald wird aufgeben müssen, um sich ganz ihrer neuen Familie zu widmen - und spekulieren bereits auf ihr Boot und ihre Lieferverträge. Doch obwohl auch Thomas sie lieber zu Hause sehen würde, denkt Anne gar nicht daran, ihren geliebten Beruf an den Nagel zu hängen.
Als Thomas dann aber eine Urlaubsvertretung in Hannover übernehmen muss, ist Anne plötzlich allein: mit den Kindern, ihrer Robbe William, ihren beruflichen Verpflichtungen - und einem Fischerboot, das eine ebenso aufwendige wie kostspielige Reparatur nötig hat. Die Probleme scheinen Anne über den Kopf zu wachsen. Zweifel werden in ihr wach: Ging am Ende nicht doch alles ein bisschen zu schnell mit Thomas' Einzug? Ausgerechnet in dieser Situation taucht auch noch Annes Ex-Freund Robert auf.
Einst war er Annes große Liebe - bis er ihr fast das Herz brach. Trotz der Warnungen ihres besten Freundes Piet stellt Roberts plötzliches Auftauchen Annes Liebe zu Thomas auf eine harte Probe. Als Thomas die beiden bei seiner Rückkehr in einer vermeintlich eindeutigen Situation überrascht, scheint Annes und Thomas' gemeinsames Glück zu Ende zu sein, noch bevor es richtig begonnen hat.
Besetzung
- Anne Petersen - Gesine Cukrowski
- Thomas Krugmann - Oliver Mommsen
- Stina Hansen - Marlies Engel
- Dr. Doc Knut Hansen - Rolf Becker
- Sabine Berg - Deborah Kaufmann
- Piet Jensen - Henning Baum
- Nele Krugmann - Anja Stührk
- Moritz Krugmann - Franz Anton Kroß
- Robert Keller - Dirk Martens
- Fiete - Axel Wedekind
Stab
- Regie - Imogen Kimmel
- Drehbuch - Christine Kabisch, Michael Helfrich, Imogen immel
- Anne Petersen - Gesine Cukrowski
- Thomas Krugmann - Oliver Mommsen
- Stina Hansen - Marlies Engel
- Dr. Doc Knut Hansen - Rolf Becker
- Sabine Berg - Deborah Kaufmann
- Piet Jensen - Henning Baum
- Nele Krugmann - Anja Stührk
- Moritz Krugmann - Franz Anton Kroß
- Robert Keller - Dirk Martens
- Fiete - Axel Wedekind
- Regie - Imogen Kimmel
- Drehbuch - Christine Kabisch, Michael Helfrich, Imogen Kimmel
- Regie - Imogen Kimmel
- Drehbuch - Christine Kabisch, Michael Helfrich, Imogen Kimmel
- Regie - Imogen Kimmel
- Drehbuch - Christine Kabisch, Michael Helfrich, Imogen Kimmel