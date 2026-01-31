Hauptnavigation

Eine Liebe später

Physiotherapeutin Julika ist jung, attraktiv, Mutter zweier süßer Kinder – und Witwe. Vor zwei Jahren ist ihr Mann Michi tödlich verunglückt. Julika vermisst ihn noch immer schmerzlich.

Deutschland 2021
Verfügbar
weltweit
bis 30.01.2027
Sie spricht ihm sogar noch regelmäßig auf seine Mailbox. Dennoch lässt sie sich Hals über Kopf auf eine Affäre mit dem leichtlebigen Fahrradstadtführer Konstantin ein. Plötzlich ist das Leben wieder voller Leichtigkeit, Zauber und Abenteuer. Aber ist das wirklich Liebe?

Kann es nach ihrer großen Liebe Michi eine neue große Liebe für Julika geben? Für ihre liebevollen, aber manchmal auch etwas übergriffigen Schwiegereltern Georg und Christa ist der Fall klar: Die Affäre mit Konstantin kann nur eine "animalische" Verirrung sein.

Georg und Christa haben nach Michis Tod Julika und den Kindern sehr beigestanden, die Familie hängt sehr aneinander, wohnt sogar gemeinsam auf einem Grundstück. Doch mit Konstantin kommt dieses ganze eingespielte Familiengefüge in Unordnung. Und wie sicher kann sich Julika Konstantins sein, der sich bis jetzt in seinem Leben noch nie wirklich festlegen wollte?


Besetzung

  • Julika Fricke - Lucie Heinze
  • Konstantin - Golo Euler
  • Georg Fricke - Miroslav Nemec
  • Christa Fricke - Lilly Forgách
  • Leni Fricke - Falka Klare
  • Max Fricke - Simon Tiefenbacher
  • Valerie - Pina Kühr
  • Nadja - Anastasia Papadopoulou

Stab

  • Regie - Michaela Kezele
  • Drehbuch - Dominique Lorenz

