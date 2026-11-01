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Film

Eine Dame verschwindet – The Lady Vanishes

Die schöne und verwöhnte Iris Carr reist mit dem Zug durch den Balkan und trifft auf die eigenartige, aber vor allem freundliche englische Dame Miss Froy.

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien 2013
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 30.11.2026
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Nachdem Iris von einem Schlaf erwacht, trifft sie der Schock: Miss Froy ist spurlos verschwunden. Die Mitreisenden behaupten, Miss Froy habe niemals existiert. Für Iris beginnt eine lebensbedrohliche Spurensuche, die sie in eine düstere Intrige hineinzieht.

Charmante Neuauflage des gleichnamigen Hitchcock-Klassikers.


Besetzung


  • Iris Carr - Tuppence Middleton
  • Max Hare - Tom Hughes
  • Mrs. Todhunter - Keeley Hawes
  • Charlie - Charles Aitken
  • Odette - Emerald Fennell
  • Rose Floodporter - Gemma Jones
  • Der Professor - Alex Jennings
  • Miss Froy - Selina Cadell

Stab


  • Regie - Diarmuid Lawrence
  • Drehbuch - Fiona Seres, Ethel Lina White
  • Iris Carr - Tuppence Middleton
  • Max Hare - Tom Hughes
  • Mrs. Todhunter - Keeley Hawes
  • Charlie - Charles Aitken
  • Odette - Emerald Fennell
  • Rose Floodporter - Gemma Jones
  • Der Professor - Alex Jennings
  • Miss Froy - Selina Cadell
  • Regie - Diarmuid Lawrence
  • Drehbuch - Fiona Seres, Ethel Lina White

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