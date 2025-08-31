Film
Ein Wahnsinnstag
Lässiger Singlemann mit Tochter trifft smarte Alleinerziehende mit Sohn - das klingt nach einem guten Anfang! Leider sind die Vorzeichen bei Philipp und Frederike alles andere als günstig.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2021
- Datum:
- Sendetermin
- 31.08.2025
- 21:45 - 23:15 Uhr
Beiden ist nicht nach Kennenlernen: Die perfektionistische Köchin steht unter Druck, denn sie will bei einem Probekochen für ihren Traumjob die beste Spaghetti Bolognese ihres Lebens auftischen. Philipp muss sich bei seinem neuen Job als Fremdenführer beweisen.
Eine Fliegerbombe, die Kölns Innenstadt lahmlegt, bedeutet für die beiden Zusatzstress. Spontan tun sich die Singleeltern zusammen: Sie betreut ihren siebenjährigen Sohn Fritz und seine gleichaltrige Tochter Miriam am Morgen, er ist am Nachmittag mit den Kindern dran.
Unglücklicherweise gibt es in dem spontanen Plan Bruchstellen: Frederike kann wegen der Sperrung nicht in ihre Wohnung und muss unbedingt eine Profiküche finden, um dort ihr Essen vorzubereiten. Philipp braucht für eine spontane Wohnungsbesichtigung eine schwangere Frau an seiner Seite, um sich bei der Maklerin einen Dringlichkeits-Bonus zu verschaffen.
Als Frederike einspringt, machen sich die beiden erstaunlich gut als Paar. Und so langsam entwickelt sich mehr als guter Teamgeist zwischen ihr und Philipp.
Besetzung
- Frederike - Mina Tander
- Philipp - Ulrich Friedrich Brandhoff
- Fritz - William Vonnemann
- Miriam - Mia Grace Herold
- Alexandra - Nadja Becker
- Heinz Konrad - Rudolf Kowalski
- Adelheid Decker - Marita Breuer
Stab
- Regie - Katja Benrath
- Drehbuch - Michael Meisheit, Betty Platz