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Film

Ein schrecklich reiches Paar

Die unorthodoxe Millionärs-Gattin Eva Klüber tobt, als sich ihr Mann Rainer von ihr scheiden lässt und sie laut Ehevertrag nichts vom gemeinsamen Vermögen behalten soll.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2017
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 19.04.2027

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Eva fingiert kurzerhand ihre eigene Entführung, um an das aus ihrer Sicht mehr als verdiente Geld zu kommen. Doch ihr perfekter Plan geht gleich in mehrerlei Hinsicht nach hinten los.

Von dem jungen, arbeitslosen Paar Ida und Franz lässt sie sich in deren Haus in den Tiefen Brandenburgs verstecken. Das Haus entspricht jedoch in keiner Weise den Ansprüchen, die Eva an eine Unterbringung im Rahmen einer Entführung hat.

Am Telefon spielt sie Rainer vor, in höchster Bedrängnis zu sein, und fleht ihn an, das Lösegeld in Höhe von drei Millionen Euro zu bezahlen. Als Rainer seinerseits mit Panik und Verzweiflung reagiert, ist Eva verblüfft: Empfindet ihr Mann etwa wirklich noch so viel für sie?

Ihre Situation wird zunehmend ungemütlich, als das "Entführerpaar" nach geglückter Geldübergabe mit der Beute das Weite sucht und sich Eva plötzlich allein mit ihrem Mann in der brandenburgischen Einöde wiederfindet. Was ahnt Rainer? Und wie kommen die Klübers wieder an ihr Geld?

Eva fingiert kurzerhand ihre eigene Entführung, um an das aus ihrer Sicht mehr als verdiente Geld zu kommen. Doch ihr perfekter Plan geht gleich in mehrerlei Hinsicht nach hinten los.

Von dem jungen, arbeitslosen Paar Ida und Franz lässt sie sich in deren Haus in den Tiefen Brandenburgs verstecken. Das Haus entspricht jedoch in keiner Weise den Ansprüchen, die Eva an eine Unterbringung im Rahmen einer Entführung hat.

Am Telefon spielt sie Rainer vor, in höchster Bedrängnis zu sein, und fleht ihn an, das Lösegeld in Höhe von drei Millionen Euro zu bezahlen. Als Rainer seinerseits mit Panik und Verzweiflung reagiert, ist Eva verblüfft: Empfindet ihr Mann etwa wirklich noch so viel für sie?

Ihre Situation wird zunehmend ungemütlich, als das "Entführerpaar" nach geglückter Geldübergabe mit der Beute das Weite sucht und sich Eva plötzlich allein mit ihrem Mann in der brandenburgischen Einöde wiederfindet. Was ahnt Rainer? Und wie kommen die Klübers wieder an ihr Geld?

  • Eva Klüber - Lisa Martinek
  • Rainer Klüber - Thomas Heinze
  • Pepe Benning - Peter Jordan
  • Franz - Rafael Gareisen
  • Ida - Anna Herrmann
  • Kalle - Norbert Stöß
  • Isabell - Pia Mechler
  • Frau Balzer - Carmen Molinar
  • Gerda - Nadine Wrietz
  • Frau Müller - Kami Manns
  • Gastgeber Charity - Robert Glatzeder
  • Gastgeberin Charity - Victoria Sordo
  • Concierge - Sarah Bauerett
  • u. a. -
  • Regie - Neelesha Barthel
  • Autor - Edda Leesch

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