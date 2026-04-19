Ein schrecklich reiches Paar

Von dem jungen, arbeitslosen Paar Ida und Franz lässt sie sich in deren Haus in den Tiefen Brandenburgs verstecken. Das Haus entspricht jedoch in keiner Weise den Ansprüchen, die Eva an eine Unterbringung im Rahmen einer Entführung hat.



Am Telefon spielt sie Rainer vor, in höchster Bedrängnis zu sein, und fleht ihn an, das Lösegeld in Höhe von drei Millionen Euro zu bezahlen. Als Rainer seinerseits mit Panik und Verzweiflung reagiert, ist Eva verblüfft: Empfindet ihr Mann etwa wirklich noch so viel für sie?



Ihre Situation wird zunehmend ungemütlich, als das "Entführerpaar" nach geglückter Geldübergabe mit der Beute das Weite sucht und sich Eva plötzlich allein mit ihrem Mann in der brandenburgischen Einöde wiederfindet. Was ahnt Rainer? Und wie kommen die Klübers wieder an ihr Geld?