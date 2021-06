Ein Hund kam in die Küche

Im Bild: Nicole Marischka, Andrea Eckert.

Publikumsliebling Tobias Moretti gibt darin einen kreativen Haubenkoch, der des mehrfachen Frauenmordes verdächtig ist. Seine kongeniale Partnerin ist Andrea Eckert in der Rolle der Mathematiklehrerin Senta, die ein einsames Haus in der Südsteiermark mietet, um in aller Ruhe dort ein Buch zu schreiben. Zufällig ist Stefan, der etwas sonderbare Chef de Cuisine, ihr Vermieter, und ehe sie sich versieht, verbindet die beiden ein bisschen mehr als nur das Mietverhältnis. Doch diese unverhofft romantische Beziehung entwickelt sich sehr rasch zu einem lebensgefährliches Spiel der Verdächtigungen und Wahrscheinlichkeiten, in dem auch der schrullige Landgendarm Ludwig, dargestellt von Karl Merkatz, seine Finger im Spiel hat.