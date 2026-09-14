Ein Hund kam in die Küche

Im Bild: Tobias Moretti als charismatischer Koch.

Quelle: ORF/Toni Muhr.

Die Lehrerin Senta (Andrea Eckert) hat nach einer gescheiterten Beziehung für die Sommerferien ein romantisches Winzerhaus in der Südsteiermark gemietet, um dort ganz allein ein mathematisches Lehrbuch zu schreiben. Doch die Einsamkeit, die sie sucht, wird von unerwarteten Besuchern gestört: Zuerst erscheint der alkoholselige Wolkenbetrachter Ludwig (Karl Merkatz), der sich schon bald als der pensionsreife Gendarmerieinspektor des Dorfes entpuppt.



Und dann taucht entgegen jeder Vereinbarung auch noch der Vermieter des Winzerhauses, der Koch Stefan (Tobias Moretti), auf, der ein Haubenrestaurant in Salzburg führt. Sentas Missbilligung seiner Anwesenheit schwindet angesichts seines beträchtlichen Charmes rasch dahin. Auch der einsilbige Nachbarbauer (Peter Faerber) und dessen schwarzer Hund suchen die Bekanntschaft der Mieterin aus der Stadt.



Von Senta unbemerkt, hält Inspektor Ludwig das Winzerhaus unter Beobachtung.



Stefans nächster Besuch ist Senta nicht mehr unwillkommen. Die Erzählung seiner beiden tragisch gescheiterten Ehen führt über ein von Stefan perfekt zubereitetes Haubenmenü in eine leidenschaftliche Liebesnacht. Zwischen Lehrerin und Koch entwickelt sich sehr bald eine vertraute Nähe. Durch einen Zufall entdeckt Senta eines Tages in einem Kochbuch versteckte Zeitungsausschnitte, die Stefan als möglichen Frauenmörder ausweisen. Senta bekommt es mit der Angst zu tun.