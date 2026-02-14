Eden für jeden

Nelly, eine junge Studentin und Busfahrerin im Nebenberuf, wohnt zusammen mit ihrer Oma Rose-Marie. Rose-Marie zieht es aber eigentlich in ihre Schrebergartenparzelle, und zum wiederholten Mal büxt sie aus. Ihre Oma in ein Heim zu stecken, kommt für Nelly jedoch nicht in Frage. Und weil die beiden sowieso bald aus ihrer Wohnung geworfen werden sollen, will Nelly mit Rose-Marie ins alte Schrebergartenhäuschen ziehen.



Dies ist gemäß Schrebergartenverordnung jedoch verboten – und wenn es um diese Verordnung geht, versteht der resolute Schrebergartenpräsident Franco gar keinen Spaß.