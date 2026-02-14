Hauptnavigation

Eden für jeden

Nelly taucht über ihre leicht demente Großmutter Rose-Marie in den faszinierenden Kosmos eines Schrebergartens ein: Leid gärtnert neben Freud, Toleranz neben Spießigkeit.

Produktionsland und -jahr:
Schweiz 2020
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 21.03.2026

Nelly, eine junge Studentin und Busfahrerin im Nebenberuf, wohnt zusammen mit ihrer Oma Rose-Marie. Rose-Marie zieht es aber eigentlich in ihre Schrebergartenparzelle, und zum wiederholten Mal büxt sie aus. Ihre Oma in ein Heim zu stecken, kommt für Nelly jedoch nicht in Frage. Und weil die beiden sowieso bald aus ihrer Wohnung geworfen werden sollen, will Nelly mit Rose-Marie ins alte Schrebergartenhäuschen ziehen.

Dies ist gemäß Schrebergartenverordnung jedoch verboten – und wenn es um diese Verordnung geht, versteht der resolute Schrebergartenpräsident Franco gar keinen Spaß.

Darsteller und Stab

  • Nelly Steffi Friis
  • Rose-Marie Heidi Diggelmann
  • Paolo Cesar Marc Sway
  • Hanni Suly Röthlisberger
  • Casper René Ander-Huber
  • Regie Rolf Lyssy
  • Drehbuch Dominik Bernet
