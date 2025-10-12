Commissario Brunetti stößt in "Donna Leon - Ewige Jugend" auf einen Unfall, der keiner war. Eine junge Frau ist nach einem Sturz dazu verdammt, geistig auf dem Stand eines Kindes zu bleiben.



Was damals wirklich passiert ist, soll der Ermittler nun auf Wunsch ihrer Großmutter herausfinden. Auch wenn er sich Venedigs Granden sonst nicht beugt: Dem Wunsch der ehrwürdigen Contessa Lando-Continui kann sich der Commissario nicht entziehen.



Die 80-Jährige bittet ihn, eine lange zurückliegende Familientragödie aufzuklären: Sie möchte wissen, wie es zum Sturz ihrer Nichte von einer Brücke kam, bei dem die damals 15-Jährige fast ertrunken wäre. Durch die irreversible Hirnschädigung verharrt Manuela, inzwischen 30 Jahre alt, auf dem geistigen Stand eines sechsjährigen Kindes.



Als zeitgleich der damalige Lebensretter ermordet wird, bekommt der abgeschlossene Fall eine ungeahnte Aktualität. Nun möchte der Commissario herausfinden, was die ehrenwerte Familie vertuscht hat und warum Manuelas Vater in Fernost ein neues Leben anfangen musste. Ihn hat die mächtige Contessa nach all den Jahren des Schweigens ebenfalls einbestellt – ohne allerdings zu offenbaren, um was es eigentlich geht.



Auch der Commissario stößt bei der strengen Patriarchin auf Granit. Eine undurchsichtige Rolle spielt ihr enger Vertrauter Sandro Vittori-Ricciardi ebenso wie Stefano Dalla Lana, der beste Freund des Ermordeten. Brunetti setzt sein Team auf die beiden Fälle an, bei denen er eine direkte Verbindung vermutet. In einem gewagten Szenario will er den Filz aus Interessen und Intrigen die Wahrheit entwirren.