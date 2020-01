Film

Die Wüstenärztin

Sina, eine sensible, aber starke Ärztin, die auch in der Liebe keine Kompromisse machen will, sucht in der Beziehung zu ihrem Verlobten Dr. Marco Lenz Wahrhaftigkeit und Vertrauen.

Produktionsland und -jahr: Deutschland , Österreich 2012

Datum: 15.02.2020