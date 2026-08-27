Film
Die Versöhnung
Zehn Jahre ist es her, seit Benedikt sein Zuhause in einem Bergdorf verlassen hat. Damals war sein jüngster Bruder bei einer gemeinsamen Klettertour abgestürzt und ums Leben gekommen. Ein tragischer Unfall, für den der Vater Benedikt verantwortlich macht.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland , Österreich 2008
- Datum:
- Sendetermin
- 13.09.2026
- 16:35 - 18:00 Uhr
Nun kehrt der verstoßene Sohn auf Bitten der Mutter nach Hause zurück – der Vater liegt im Sterben, und Benedikt soll sich mit ihm versöhnen. Doch der Familienpatriarch kann ihm nicht verzeihen.
Auch Anton, der Mittlere der Brüder, ist alles andere als erfreut über das plötzliche Auftauchen des Ältesten. Anton, der sich vom Vater immer zurückgesetzt fühlte, hat aus dem elterlichen Hof inzwischen einen florierenden Betrieb gemacht, kämpft jedoch immer noch um die Anerkennung des Vaters. Zudem ist Anton mittlerweile mit Benedikts großer Liebe Johanna verlobt. Die beiden wollen bald heiraten – doch nun fürchtet Anton, dass sein Bruder ihm nicht nur die Gunst des Vaters abspenstig machen, sondern auch Johanna wegnehmen könnte.
Tatsächlich dauert es nicht lange, bis die alte Liebe erneut aufflammt und Benedikt sich Antons offenen Hass zuzieht. Dabei könnte Anton als Einziger aufklären, dass Benedikt keine Schuld am Unfalltod des jüngsten Bruders trägt.
Ohne dies zu ahnen, aufgewühlt von der erhofften Aussöhnung mit dem Vater, der Rivalität mit dem Bruder und den wieder erwachten Gefühlen für Johanna, beschließt Benedikt, abzureisen, um nicht erneut Unheil anzurichten.
Blind vor Eifersucht sinnt Anton derweil auf Rache. Am Tag von Benedikts Abreise droht der Streit zu eskalieren.Mit "Die Versöhnung" hat Olaf Kreinsen ein bewegendes Familiendrama inszeniert. Vor der eindrucksvollen Kulisse des Stubaitals erzählt es eine Geschichte von Schuld und Vergebung, von Liebe, Leidenschaft und Hass.
Besetzung:
- Benedikt - Markus Böker
- Johanna - Victoria Mayer
- Anton - Sebastian Bezzel
- Maria - Gertrud Roll
- Max - Kurt Weinzierl
- Pfarrer - Lambert Hamel
- Julius - Mathis Reinhardt
- Jörg - Michael Stange
- Christian - Karsten Dahlem
- Wirt - Johannes Herrschmann
Stab:
- Buch: Maureen Herzfeld, Martin Kluger
- Regie: Olaf Kreinsen
- Benedikt - Markus Böker
- Johanna - Victoria Mayer
- Anton - Sebastian Bezzel
- Maria - Gertrud Roll
- Max - Kurt Weinzierl
- Pfarrer - Lambert Hamel
- Julius - Mathis Reinhardt
- Jörg - Michael Stange
- Christian - Karsten Dahlem
- Wirt - Johannes Herrschmann
- Vinzenz - Constantin Berglehner
- Lautenbacher - Pepi Grießer
- Plautner - Erich Schröck
- Dr. Röder - Josef Holzknecht
- Hotelangestellte Steffi - Judith Blank
- Regie - Olaf Kreinsen
- Drehbuch - Maureen Herzfeld, Martin Kluger