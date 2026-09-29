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Menschen mit Schildern auf einer Demonstration.

Film

Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution

Die 19-jährige Franka wächst als Kind systemtreuer Eltern in Leipzig auf. Zufällig lernt sie den Altenpfleger Stefan Clausnitz kennen und findet so den Weg in eine Umweltgruppe.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
09.10.2026
20:15 - 21:45 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A
Ton
AD

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teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Diese setzt sich unter dem Schutz der Kirche gegen die Zerstörung der Natur und die Luftverschmutzung der Region ein. Franka ist fasziniert von dem Zusammenhalt der Gruppe, die in einem alten Abrisshaus lebt. Dort werden Aktionen geplant und Diskussionen geführt.

Es wird dort aber auch gelebt, geliebt und gefeiert - unter ständiger Beobachtung der Stasi. Als die Gruppe, zu der schließlich auch Franka gehört, es wagt, die Räume der Kirche zu verlassen und in aller Öffentlichkeit zu protestieren, wird ihre Bewegung politisch. Die jungen Menschen fordern die Grundrechte der Demokratie ein und riskieren dabei ihre Freiheit.


Besetzung


  • Franka Blankenstein - Janina Fautz
  • Stefan Clausnitz - Ferdinand Lehmann
  • Renate Blankenstein - Inka Friedrich
  • Horst Blankenstein - Alexander Hörbe
  • Daks - Timur Bartels
  • Trixi Hupfer - Katja Hutko
  • Solveig - Marlene Tanczik
  • Karsten - Maximilian Klas
  • Pfarrer Jessen - Christian Nähte

Stab


  • Regie - Andy Fetscher
  • Drehbuch - Thomas Kirchner

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