Die Toten am Meer - Der Wikinger

Und sie zeigt, wie wenig Vertrauen ihr Vorgesetzter in die junge Kommissarin hat: Kripo-Chef Bergmann möchte sie aus dem aktuellen Fall auf jeden Fall heraushalten.



Auch Rias "Vertretung" Sellien verbittet sich jegliche Einmischung - obwohl ihre kriminalistischen Fähigkeiten gebraucht werden: Der Unbekannte muss zunächst identifiziert werden, seine Fingerkuppen wurden abgetrennt. Die ehrgeizige Kommissarin lässt sich aber weder einschüchtern noch auf dem Dienstweg ausbremsen.



Mit der Unterstützung ihres früheren Partners Brandt und der Ex-Kommissarin Haller nimmt sie eigene Ermittlungen auf. Spuren führen zu dem 17-jährigen Jan, der in Drogengeschäfte verwickelt scheint, und in das nahe gelegene Wikinger-Museumsdorf von Freya Sörensen. Die Matriarchin und ihr Sohn Yall Peder schlüpfen nicht nur in historische Kostüme, sie leben auch in einer eigenen, von nordischen Riten geprägten, entrückten Welt. Als Ria die Identität des Ermordeten herausfindet, muss sie nicht nur den Täter suchen, sondern auch einen Racheakt verhindern.



Marlene Tanczik verkörpert die angeschlagene, aber kämpferische Ermittlerin. Christoph Letkowski spielt ihren Partner Brandt, der an Rias besondere Fähigkeiten glaubt und loyal zu ihr hält. Die Konflikte im Kripoteam und die fesselnde Krimihandlung verknüpft Regisseurin Michaela Kezele in "Der Wikinger" zu einem spannungsgeladenen nordischen Thriller. Brillante Bilder lassen in die geheimnisvolle Welt dunkler Mythen eintauchen.