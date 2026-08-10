Film
Die Toten am Meer - Der Wikinger
Am Strand von Husum spült die Flut einen erschlagenen Wikingerkrieger an: Der ungewöhnliche "Tote am Meer" ist jedoch kein Fall für Historiker, sondern für Kommissarin Ria Larsen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2022
- Datum:
- Sendetermin
- 25.08.2026
- 20:15 - 21:45 Uhr
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
Kommissarin Ria Larsen kehrt mit gemischten Gefühlen aus der Reha in den Dienst der Kripo Husum zurück: Ihre vorübergehende Aufgabe als Leiterin einer frisch geschaffenen "Task Force für ungelöste Fälle" verspricht reichlich Büroarbeit.
Und sie zeigt, wie wenig Vertrauen ihr Vorgesetzter in die junge Kommissarin hat: Kripo-Chef Bergmann möchte sie aus dem aktuellen Fall auf jeden Fall heraushalten.
Auch Rias "Vertretung" Sellien verbittet sich jegliche Einmischung - obwohl ihre kriminalistischen Fähigkeiten gebraucht werden: Der Unbekannte muss zunächst identifiziert werden, seine Fingerkuppen wurden abgetrennt. Die ehrgeizige Kommissarin lässt sich aber weder einschüchtern noch auf dem Dienstweg ausbremsen.
Mit der Unterstützung ihres früheren Partners Brandt und der Ex-Kommissarin Haller nimmt sie eigene Ermittlungen auf. Spuren führen zu dem 17-jährigen Jan, der in Drogengeschäfte verwickelt scheint, und in das nahe gelegene Wikinger-Museumsdorf von Freya Sörensen. Die Matriarchin und ihr Sohn Yall Peder schlüpfen nicht nur in historische Kostüme, sie leben auch in einer eigenen, von nordischen Riten geprägten, entrückten Welt. Als Ria die Identität des Ermordeten herausfindet, muss sie nicht nur den Täter suchen, sondern auch einen Racheakt verhindern.
Marlene Tanczik verkörpert die angeschlagene, aber kämpferische Ermittlerin. Christoph Letkowski spielt ihren Partner Brandt, der an Rias besondere Fähigkeiten glaubt und loyal zu ihr hält. Die Konflikte im Kripoteam und die fesselnde Krimihandlung verknüpft Regisseurin Michaela Kezele in "Der Wikinger" zu einem spannungsgeladenen nordischen Thriller. Brillante Bilder lassen in die geheimnisvolle Welt dunkler Mythen eintauchen.
Darsteller
- Ria Larsen - Marlene Tanczik
- Elisabeth Haller - Charlotte Schwab
- Michael Brandt - Christoph Letkowski
- Sellien - Christoph Glaubacker
- Bergmann - Max Herbrechter
- Bernhard Metzger - Markus John
- Stiegler - Jörn Grosse
- Ole Sörensen - Gunnar Graumann
- Freya Sörensen - Barbara Schnitzler
- Jan - Domenikus Weileder
- Yall Peder - David Bredin
Stab
- Regie - Michaela Kezele
- Drehbuch - Andreas Kanonenberg